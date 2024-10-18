Войска Северной Кореи в Украине: насколько сильна четвертая армия мира

Точная численность северокорейской армии остается неизвестной. По данным некоторых аналитиков, КНДР также шесть раз тестировала ядерное оружие и разработала баллистические ракеты для атак по территории США.

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Накануне, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея усилила российскую армию на временно оккупированных территориях Украины, что, по его словам, стало "первым шагом к мировой войне". Об этом пишет Euronews.

Такое заявление прозвучало после того, как за несколько дней до этого СМИ писали, что КНДР отправила России 10 тысяч солдат, чтобы усилить наступление на украинские населенные пункты.

Четвертая крупнейшая армия мира

Северах Корея обладает четвертой по численности армией в мире — около 1,3 млн действующих военных, это около 5% общего населения страны. И еще дополнительные 600 тысяч солдат, как считается, находятся в резерве.

По решению северокорейского лидера Ким Чен Ына расходы на оборону стали приоритетными, в январе Пхеньян заявил, что 15,9% общегосударственных расходов за год пойдут на оборону.

Государственное информагентство KCNA не предоставило каких-то специфических данных, но эти оценки близки к тем, о которых сообщалось в последние годы.

Армия КНДР Фото: KCNA

Между тем, независимые оценки говорят, что в 2023 году Пхеньян, вероятно, потратил около 36.3% своего ВВП на вооруженные силы, если эти данные верны, тогда КНДР следует считать второй крупнейшей страной, расходующей на армию.

Хотя, по сообщениям, северокорейская армия также использует устаревшие технологии и боевое снаряжение, ее руководство компенсирует разницу в технологиях за счет мобилизации войска в огромных количествах, как и РФ.

В июне пресс-секретарь Пентагона майор Патрик Райдер заявил, что РФ будет задействовать солдат Пхеньяна в качестве пушечного мяса, как и свои собственные войска.

Ядерное оружие Пхеньяна

Военный парад в КНДР Фото: KCNA

После прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын пытался ускорить ядерную программу страны. За последние 13 лет Ким руководил четырьмя ядерными испытаниями: в 2013, 2016 и 2017 годах.

Он также распорядился провести 160 испытаний ракет, что намного превышает количество таких тестов, проведенных при его отце Ким Чен Ире и деде — основателе Северной Кореи Ким Ир Сене. Считается, что эти ракеты способны достичь материковой части североамериканского континента.

Визит экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР Фото: en.yna.co.k

Последнее ядерное испытание в сентябре 2017 года было намного крупнее, чем ожидалось, что придает определенный вес заявлениям Пхеньяна о том, что у него есть материалы для создания водородной бомбы.

Но с тех пор Северная Корея не проводила подобных испытаний. В 2018 году было заявлено о закрытии своего основного объекта по производству ядерных материалов. Это произошло после саммита страны с США, когда экс-президент Дональд Трамп отправился в Сингапур, чтобы встретиться с Кимом.

Но в докладе, опубликованном МАГАТЭ в 2021 году, утверждалось, что Северная Корея вновь начала производить расщепляющийся материал в Ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене.

К середине 2022 года спутниковые снимки показали, что строительство продвигается, а МАГАТЭ выразило обеспокоенность, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию.

Напомним, что КНДР в своей конституции назвало Южную Корею "враждебным государством".

Также сообщалось, что 16 октября агентство Reuters сообщало, что КНДР мобилизовала 1,4 млн граждан для участия в "священной войне".