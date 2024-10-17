"Застала врасплох": КНДР в конституции определила Южную Корею как "враждебное государство", — AP

По словам экспертов, таким образом Ким Чен Ын хочет получить легальное пространство для использования ядерного оружия и наладить прямые контакты с США.

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Северная Корея заявляет, что после недавно внесенных изменений в конституцию страны, она впервые определила Южную Корею как "враждебное государство". Об этом пишет Associated Press.

Как говорится в материале, официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи заявило, что недавнее разрушение части северных участков межкорейского автомобильного и железнодорожного сообщения было "неизбежной и законной мерой, принятой в соответствии с требованиями конституции КНДР, которая четко определяет РК (Республика Корея. — Ред.) как "враждебное государство".

"Эти события указывают на то, что Северная Корея стремится к эскалации вражды против Южной Кореи, увеличивая опасность возможных столкновений на их спорных приграничных территориях", — отметили журналисты.

В то же время эксперты считают, что Северная Корея вряд ли начнет полномасштабную войну, поскольку знает, что вооруженные силы США и Южной Кореи превосходят войска КНДР.

"Северная Корея, в конце концов, стремится использовать свою ядерную программу как рычаг для того, чтобы вырвать у США ослабление санкций", — подчеркивается в материале.

Кроме того, по мнению аналитиков, Ким Чен Ын хочет получить легальное пространство для использования своего ядерного оружия против Южной Кореи, сделав ее иностранным государством-врагом,

"Ким также может захотеть в будущей дипломатии искать прямых контактов с США по своей ядерной программе, а не через Южную Корею", — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что приказ Ким Чен Ына переписать конституцию "застал многих иностранных экспертов врасплох", поскольку они восприняли его как ликвидацию идеи общей государственности между разделенными войной Кореями

Реакция Южной Кореи

Министерство объединения Южной Кореи осудило конституционное признание РК как враждебного государства, назвав его "антиобъединительным, антинациональным актом".

"Правительство Южной Кореи будет жестко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи и непоколебимо настаивать на мирном объединении Кореи, основанном на основных принципах свободы и демократии", — говорится в материале.

Напомним, 15 октября The Guardian сообщила, что КНДР начала взрывать дороги, соединяющие с Южной Кореей.

16 октября Reuters сообщило, что КНДР мобилизовала 1,4 млн граждан для участия в "священной войне".