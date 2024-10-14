КНДР готовится разрушить дороги на Корейском полуострове, где летают дроны Южной Кореи, — СМИ

Такой случай произошел уже после того, как Северная Корея обвинила Южную в запуске беспилотников, с которых сбрасывались пропагандистские листовки над Пхеньяном.

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Южная Корея в понедельник, 14 октября, заявила, что обнаружены признаки того, что Северная Корея готовится уничтожить северные части дорог, которые соединяют две страны и которые больше не используются, на фоне растущей напряженности из-за заявления Северной Кореи о запуске беспилотников над ее территорией. Об этом пишет The Independent.

В понедельник представители Южной Кореи сообщили, что заметили, что Северная Корея ведет работы по подготовке к взрывам. Неясно, какую часть дорог Северная Корея разрушит.

Такое развитие событий произошло уже после того, как Северная Корея обвинила Южную в запуске беспилотников, с которых сбрасывались пропагандистские листовки над Пхеньяном. Подобных случаев в этом месяце насчитали три. Руководство КНДР пригрозило применить силу, если подобное повторится.

В заявлении, сделанном в воскресенье, Министерство обороны Северной Кореи сообщило, что военные отдали предварительный оперативный приказ артиллерии и другим армейским подразделениям вблизи границы с Южной Кореей "быть полностью готовыми открыть огонь".

По словам журналистов, напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшей точки за последние годы: Северная Корея продолжает серию провокационных испытаний оружия, а Южная Корея и США расширяют свои военные учения. Северокорейское издание KCNA сообщило, что во вторник КНДР провела испытания дальнобойной артиллерийской системы, которая, по словам наблюдателей, представляет прямую угрозу Сеулу, столице Южной Кореи, которая находится всего в часе езды от границы.

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Напомним, что 13 октября Зеленский рассказал о союзе РФ и КНДР, который уже не ограничивается передачей оружия.