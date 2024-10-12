Тысячи солдат из КНДР проходят подготовку в России, перед отправкой на фронт в Украину, — WP

Москва может использовать северокорейских солдат для ведения боевых действий в Курской области. Таким образом, пишет издание, российские подразделения высвободятся для войны на территории непосредственно Украины.

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Несколько тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку в России и к концу этого года могут быть отправлены на передовую в Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного сотрудника украинской военной разведки.

Представитель ГУР МОУ сообщил, что северокорейские офицеры уже находятся на территории оккупированной Россией Украины, чтобы наблюдать за российскими войсками и изучать поле боя. Однако пока Киев пока не видел ни одного боевого подразделения из Северной Кореи.

Чиновник украинской военной разведки заявил, что неясно, где на фронте будут развернуты боевые подразделения корейцев, тренирующихся в России. Москва, к примеру, могла бы использовать их в приграничных районах России, высвободив свои регулярные войска для ведения боевых действий в Украине.

"Это может быть существенная помощь. Особенно если речь идет о высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", — заметил представитель разведки.

И некоторые южнокорейские эксперты считают такой сценарий возможным, отмечает издание.

Оружие Пхеньяна основано на старых советских технологиях, однако северокорейцы внесли изменения, которые требуют личного руководства и надзора, сказал бывший советник южнокорейской разведки, аналитик по Северной Корее в Институте политических исследований Асан в Сеуле Ча Ду Хен.

"Это оружие применяется на линии фронта, поэтому, конечно, северокорейцы будут контролировать его применение на линии фронта, а не из Москвы", — сказал Ча.

Он добавил, что присутствие технических советников может быть признаком того, что Пхеньян поставляет не только снаряды, которыми можно легко и просто стрелять из российских систем, но и более современное оружие, такое как бронетехника, ракеты и реактивные системы залпового огня, требующие личного присутствия.

В то же время военный разведчик подтвердил, что ракетный удар 3 октября привел к гибели северокорейских офицеров, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях, однако были военнослужащими, уже интегрированными в российские войска.

Как отмечает издание, Северная Корея ранее уже отправляла своих военных консультантов для помощи с использованием ее оружия и технологий. В 2016 году северокорейские специалисты консультировали сирийские власти в управлении химическими и ракетными заводами. Также Северная Корея использовала военную помощь, включая оружие и обучение, для укрепления двусторонних отношений с другими развивающимися странами, в том числе в Африке. А во время войны во Вьетнаме Северная Корея отправляла пилотов, чтобы помочь защитить регион от воздушных атак США.

Напомним, 3 октября украинские бойцы нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 российских и северокорейских военных на Донбассе. Перед ударом враг демонстрировал представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.

5 октября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что КНДР отправила небольшие инженерные подразделения на Донбасс. В частности, для сопровождения поставок своих боеприпасов в РФ.