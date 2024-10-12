Тисячі солдатів із КНДР проходять підготовку в Росії, перед відправкою на фронт в Україну, — WP

Москва може використовувати північнокорейських солдатів для ведення бойових дій у Курській області. Таким чином, пише видання, російські підрозділи вивільняться для війни на території безпосередньо України.

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Кілька тисяч північнокорейських піхотинців зараз проходять підготовку в Росії і до кінця цього року можуть бути відправлені на передову в Україну. Про це пише The Washington Post із посиланням на анонімного співробітника української військової розвідки.

Представник ГУР МОУ повідомив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на території окупованої Росією України, щоб спостерігати за російськими військами і вивчати поле бою. Однак поки що Київ поки що не бачив жодного бойового підрозділу з Північної Кореї.

Чиновник української військової розвідки заявив, що незрозуміло, де на фронті будуть розгорнуті бойові підрозділи корейців, які тренуються в Росії. Москва, наприклад, могла б використовувати їх у прикордонних районах Росії, вивільнивши свої регулярні війська для ведення бойових дій в Україні.

"Це може бути суттєва допомога. Особливо якщо йдеться про вивільнення резервів на території самої Російської Федерації", — зауважив представник розвідки.

І деякі південнокорейські експерти вважають такий сценарій можливим, зазначає видання.

Зброя Пхеньяна заснована на старих радянських технологіях, проте північнокорейці внесли зміни, які вимагають особистого керівництва та нагляду, сказав колишній радник південнокорейської розвідки, аналітик з Північної Кореї в Інституті політичних досліджень Асан в Сеулі Ча Ду Хен.

"Цю зброю застосовують на лінії фронту, тому, звичайно, північнокорейці контролюватимуть її застосування на лінії фронту, а не з Москви", — сказав Ча.

Він додав, що присутність технічних радників може бути ознакою того, що Пхеньян постачає не тільки снаряди, якими можна легко і просто стріляти з російських систем, а й сучаснішу зброю, як-от бронетехніка, ракети та реактивні системи залпового вогню, що вимагають особистої присутності.

Водночас військовий розвідник підтвердив, що ракетний удар 3 жовтня призвів до загибелі північнокорейських офіцерів, які не брали безпосередньої участі в бойових діях, проте були військовослужбовцями, які вже були інтегровані в російські війська.

Як зазначає видання, Північна Корея раніше вже відправляла своїх військових консультантів для допомоги з використанням її зброї і технологій. У 2016 році північнокорейські фахівці консультували сирійську владу в управлінні хімічними і ракетними заводами. Також Північна Корея використовувала військову допомогу, включно зі зброєю та навчанням, для зміцнення двосторонніх відносин з іншими країнами, що розвиваються, зокрема в Африці. А під час війни у В'єтнамі Північна Корея відправляла пілотів, щоб допомогти захистити регіон від повітряних атак США.

Нагадаємо, 3 жовтня українські бійці завдали ракетного удару та ліквідували понад 20 російських і північнокорейських військових на Донбасі. Перед ударом ворог демонстрував представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій і захисту.

5 жовтня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що КНДР відправила невеликі інженерні підрозділи на Донбас. Зокрема, для супроводу поставок своїх боєприпасів до РФ.