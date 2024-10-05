"Наглядають" за ЗС РФ: КНДР відправила на Донбас інженерні підрозділи

Північнокорейські фахівці, зазначає представник РНБО Андрій Коваленко, фіксують дефекти боєприпасів і спостерігають за їхнім використанням російськими військами.

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Північна Корея відправила невеликі інженерні підрозділи на Донеччину для супроводу постачань своїх боєприпасів до Росії. За словами Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації РНБО України, це пов'язано з низькою якістю боєприпасів, які КНДР постачає Росії.

Коваленко підкреслив, що військові КНДР фіксують дефекти боєприпасів і спостерігають за їх використанням окупаційною армією РФ.

"Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією".

Крім того, він зазначив, що Росія стає все більш залежною від північнокорейських постачань для забезпечення своїх збройних сил. Одним із прикладів низької якості північнокорейської зброї є балістична ракета KN23, яка також зазнала критики.

Постачання боєприпасів із КНДР

Ще в червні стало відомо, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які можуть містити майже 5 млн артилерійських боєприпасів. Крім того, Збройні сили РФ отримали десятки північнокорейських балістичних ракет.

За інформацією The Times, половину снарядів, які використовує Росія у війні проти України, а це близько трьох мільйонів на рік, постачає Північна Корея. Попри те, що серед боєприпасів є брак, саме їхня кількість дала змогу Росії окупувати Вугледар у Донецькій області.

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Нагадаємо, Сили оборони України 3 жовтня завдали ракетного удару і ліквідували понад 20 військових, серед яких було шість офіцерів із КНДР.