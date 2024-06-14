КНДР відправила РФ 5 млн боєприпасів, – Південна Корея

Росія ділиться технологіями з Пхеньяном, щоб отримати мільйони артилерійських боєприпасів та десятки балістичних ракет.

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Північна Корея відправила до Росії як мінімум 10 000 транспортних контейнерів, які можуть містити майже 5 млн артилерійських боєприпасів. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік, в інтервʼю Bloomberg.

Російська армія могла отримати близько 4 800 000 боєприпасів від КНДР. Південна Корея змогла виявити щонайменше 10 000 транспортних контейнерів. Незабаром Володимир Путін відвідає Пхеньян, де скоріш за все ще шукатиме снаряди.

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"Очікується, що Путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових постачань, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", — сказав Шин.

Ракетна програма Кім Чен Ина Фото: Bloomberg

Він також додав, що РФ отримала десятки балістичних ракет від Північної Кореї, щоб бомбити Україну. В обмін на боєприпаси Кремль передав КНДР технології, які дозволили розгорнути низку розвідувальних супутників, а також виробляти танки та літаки.

Вікно для російського прориву стає все вужчим, бо Україна отримає мільярди доларів від американських та європейських партнерів. Втім кількість боєприпасів, які отримала РФ від КНДР, ймовірно, більша за ту, що надають українцям партнери.

У КНДР тим часом все більше коштів витрачають на ракетну програму. У 2023 році на неї витратили близько 1 млрд доларів, що становить 4% від ВВП КНДР.

"Північна Корея ігнорує труднощі свого народу, щоб здійснити ракетні провокації. Грошей вистачить, щоб покрити нестачу продовольства в Північній Кореї протягом року", — зауважує Шин.

Нагадаємо, 28 травня у КНДР провалився запуск супутника через збій двигуна.

12 червня РФ атакувала Київ модифікованими ракетами Х-101.