КНДР отправила РФ 5 млн боеприпасов, — Южная Корея

Россия делится технологиями с Пхеньяном, чтобы получить миллионы артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет.

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Северная Корея отправила в Россию как минимум 10 000 транспортных контейнеров, которые могут содержать почти 5 млн артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик, в интервью Bloomberg.

Российская армия могла получить около 4 800 000 боеприпасов от КНДР. Южная Корея смогла обнаружить по меньшей мере 10 000 транспортных контейнеров. Вскоре Владимир Путин посетит Пхеньян, где скорее всего еще будет искать снаряды.

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"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в отношении военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", — сказал Шин.

Ракетная программа Ким Чен Ына Фото: Bloomberg

Он также добавил, что РФ получила десятки баллистических ракет от Северной Кореи, чтобы бомбить Украину. В обмен на боеприпасы Кремль передал КНДР технологии, которые позволили развернуть ряд разведывательных спутников, а также производить танки и самолеты.

Окно для российского прорыва становится все уже, потому что Украина получит миллиарды долларов от американских и европейских партнеров. Впрочем, количество боеприпасов, которые получила РФ от КНДР, вероятно, больше того, что предоставляют украинцам партнеры.

В КНДР тем временем все больше средств тратят на ракетную программу. В 2023 году на нее потратили около 1 млрд долларов, что составляет 4% от ВВП КНДР.

"Северная Корея игнорирует трудности своего народа, чтобы осуществить ракетные провокации. Денег хватит, чтобы покрыть нехватку продовольствия в Северной Корее в течение года", — замечает Шин.

Напомним, 28 мая в КНДР провалился запуск спутника из-за сбоя двигателя.

12 июня РФ атаковала Киев модифицированными ракетами Х-101.