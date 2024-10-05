"Присматривают" за ВС РФ: КНДР отправила на Донбасс инженерные подразделения

Северокорейские специалисты, отмечает представитель СНБО Андрей Коваленко, фиксируют дефекты боеприпасов и наблюдают за их использованием российскими войсками.

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Северная Корея отправила небольшие инженерные подразделения в Донецкую область для сопровождения поставок своих боеприпасов в Россию. По словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, это связано с низким качеством боеприпасов, которые КНДР поставляет России.

Коваленко подчеркнул, что военные КНДР фиксируют дефекты боеприпасов и наблюдают за их использованием оккупационной армией РФ.

"Эти военные сопровождают грузы, фиксируют брак и смотрят за использованием боеприпасов российской армией".

Кроме того, он отметил, что Россия становится все более зависимой от северокорейских поставок для обеспечения своих вооруженных сил. Одним из примеров низкого качества северокорейского оружия является баллистическая ракета KN23, которая также подверглась критике.

Поставки боеприпасов из КНДР

Еще в июне стало известно, что КНДР отправила в Россию как минимум 10 000 транспортных контейнеров, которые могут содержать почти 5 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того Вооруженные силы РФ получили десятки северокорейских баллистических ракет.

По информации The Times, половину снарядов, которые использует Россия в войне против Украины, а это около трех миллионов в год, поставляет Северная Корея. Несмотря на то, что среди боеприпасов есть брак, именно их количество позволило России оккупировать Угледар в Донецкой области.

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Напомним, Силы обороны Украины 3 октября нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 военных, среди которых было шесть офицеров из КНДР.