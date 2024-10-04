ВСУ в Донецкой области ракетным ударом ликвидировали офицеров из КНДР, — Kyivpost

Перед ракетным ударом россияне демонстрировали представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.

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В Донецкой области 3 октября Силы обороны нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 военных, среди них шесть офицеров из Северной Кореи, которые прибыли на переговоры с российскими коллегами. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на свои источники в разведке.

Отмечается, что перед ракетным ударом россияне демонстрировали представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.

В результате точной работе Сил обороны 20 российских воинов и северокорейских офицеров были ликвидированы.

Больше подробностей в ГУР пока не сообщили.

В прошлом году Главное управление разведки Украины сообщало о прибытии на временно оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих Северной Кореи. В частности, для обмена опытом приезжали представители инженерных войск, что свидетельствует об активном сотрудничестве России и КНДР.

Центр национального сопротивления в сентябре 2023 года сообщал, что Россия планирует вывезти граждан Северной Кореи на оккупированные территории Донецка и Луганска для проведения строительных работ.

Напомним, что снаряды КНДР в определенном смысле выручили Кремль, закрыв пробел в ее стратегии наступления. Оценки точного количества полученных РФ снарядов отличаются — от 1,6 миллиона до почти 6 миллионов. Эксперты считают, что по состоянию на лето были отправлены уже по меньшей мере 2 миллиона боеприпасов.