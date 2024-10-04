ЗСУ на Донеччині ракетним ударом ліквідували офіцерів з КНДР, — Kyivpost

Перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій і захисту.

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На Донеччині 3 жовтня Сили оборони завдали ракетного удару і ліквідували понад 20 військових, серед них шість офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на свої джерела у розвідці.

Зазначається, що перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій і захисту.

Внаслідок влучній роботі Сил оборони 20 російських вояків та північнокорейських офіцерів були ліквідовані.

Більше подробиць в ГУР поки не повідомили.

Минулого року Головне управління розвідки України повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї. Зокрема, для обміну досвідом приїздили представники інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю Росії та КНДР.

Центр національного спротиву у вересні 2023 року повідомляв, що Росія планує вивезти громадян Північної Кореї на окуповані території Донецька та Луганська для проведення будівельних робіт.

Нагадаємо, що снаряди КНДР в певному сенсі виручили Кремль, закривши прогалину в її стратегії наступу. Оцінки точної кількості отриманих РФ снарядів відрізняються — від 1,6 мільйона до майже 6 мільйонів. Експерти вважають, що станом на літо були відправлені вже щонайменше 2 мільйони боєприпасів.