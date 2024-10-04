"Кількість має власну якість": КНДР надала Росії запоруку просувань на фронті, — експерти

Північнокорейські снаряди в певному сенсі виручили Кремль, закривши прогалину в її стратегії наступу. Однак експерти непокояться щодо того, що насправді країна отримала натомість.

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Постачання з КНДР підживлюють війну в Україні. Північнокорейські снаряди — одна з найбільших загроз для перемоги. Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy, опублікованому 3 жовтня.

Засудження співпраці Північної Кореї з Кремлем подвоїлось влітку 2024 року, коли країни підписали оновлений оборонний пакт. Є вже немало доказів, що принаймні з середини 2022 року у Росії розвантажили тисячі морських контейнерів з КНДР. Аналітики Держдепу США повідомили, що їхня кількість сягає щонайменше 11 тисяч.

Всередині ящиків, найімовірніше, були боєприпаси. Оцінки точної кількості отриманих РФ снарядів відрізняються — від 1,6 мільйона до майже 6 мільйонів. Однак експерти вважають, що станом на літо були відправлені вже щонайменше 2 мільйони боєприпасів. Багато з них були старими, зношеними або несправними.

Величезні обсяги навіть неякісної зброї викликають занепокоєння в Україні та США. Причина у тому, що ці снаряди — запорука успіху ЗС РФ на фронті. Ексчиновник Держдепу Ван Діпен пояснив, що спосіб Росії захоплювати території полягає у потужних артилерійських обстрілах, а після — наступі військ. Країна-агресорка намагається розширити власне виробництво артилерійських боєприпасів, але поки що їх все одно бракує.

Науковець із Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман повідомив, що особливо минулого року постачання з КНДР дали РФ "перехідний потенціал". Північнокорейські артилерійські снаряди погані, але, з його слів, "кількість має власну якість".

За підрахунками Кофмана, північнокорейські боєприпаси дозволили ЗС РФ підтримувати вогневу перевагу в артилерії на рівні принаймні 3 до 1 і більше в деяких районах фронту.

Однак експерти розмірковують, що від співпраці з Росією отримала КНДР, окрім продовольства та нафти. Однією з очевидних перемог Північної Кореї стало блокування в ООН оновлення органу, який контролює виконання санкцій. Іншою перемогою — підписання вже згаданого пакту про оборону.

Аналітики припускають, що угода могла охоплювати супутникові технології, системи наведення ракет, системи для міжконтинентальних балістичних ракет та передові технології підводних човнів.

"Що з цього отримує Північна Корея? Ми просто не знаємо", — наголосив Діпен.

Також КНДР може отримати від РФ шпарину до міжнародної легітимності. Зазначається, що тісніші зв’язки країни з Кремлем можуть дати більше простору для "авантюрнішої зовнішньої політики".

Нагадаємо, у The New York Times повідомили, що Іран надіслав запит Росії щодо допомоги в наданні супутникової розвідки.

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