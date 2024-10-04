Іран просив Росію допомогти із супутниковою розвідкою перед очікуваним ударом Ізраїлю

За інформацією американських журналістів, Тегеран і Вашингтон також обмінялися повідомленнями через посередника. Іранська сторона водночас заявила, що вона вважає будь-яку країну, яка надала допомогу Ізраїлю в нападі на Іран, "співучасником і законною ціллю".

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан 2 жовтня вирушив на конференцію ісламських організацій у Катарі, де заявив, що країна не прагне до війни, оскільки в ній "немає переможців". Однак політик попередив, що Іран відповість сильніше, "якщо Ізраїль припуститься хоч найменшої помилки". Про це повідомляє The New York Times.

У матеріалі йдеться про те, що на тлі загострення конфлікту Іран надіслав запит Росії про допомогу в наданні супутникової розвідки для підготовки до можливого ізраїльського удару.

Крім того, Тегеран і Вашингтон обмінялися повідомленнями через посередника в Ірані, хоча про зміст цих переговорів відомо небагато. Іран також заявив, що будь-яка країна, яка підтримує Ізраїль у військовій відповіді, стане законною ціллю для атаки.

На тлі цих заяв деякі іранські аналітики та соціологи висловлюють стурбованість можливим розвитком конфлікту. Відомий соціолог Хамідреза Джалайпур зазначив, що в разі початку війни більшість іранців, імовірно, об'єднаються на підтримку своєї країни, попри внутрішні розбіжності. Однак, за його словами, ситуація може сильно вдарити по країні, як у військовому, так і в економічному плані.

Реакція США на ракетний удар по Ізраїлю

Як повідомив телеканал CNN, американський президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Білий дім обговорює варіант ізраїльської атаки по нафтових родовищах Ірану у відповідь на масований ракетний удар по Ізраїлю. Водночас він додав, що саме "сьогодні нічого не станеться".

Також Байден розмито відповів на питання санкцій США щодо Ірану.

"Я скажу їм, перш ніж скажу вам", — коротко відповів він репортерові.

Ситуація залишається вкрай напруженою і майбутнє розвитку конфлікту між Іраном та Ізраїлем незрозуміле. Міжнародна спільнота продовжує стежити за подіями, побоюючись, що подальша ескалація може призвести до повномасштабної війни з руйнівними наслідками для регіону.

Нагадаємо, на думку німецького експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца, удар Ірану по Ізраїлю 1 жовтня, ймовірно, стане найбільшою атакою балістичними ракетами в історії. Ба більше, є припущення, що під час атаки Іраном було вперше використано гіперзвукові балістичні ракети Fatteh-1.