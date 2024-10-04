Иран просил Россию помочь со спутниковой разведкой перед ожидаемым ударом Израиля

По информации американских журналистов, Тегеран и Вашингтон также обменялись сообщениями через посредника. Иранская сторона при этом заявила, что она считает любую страну, оказавшую помощь Израилю в нападении на Иран, "соучастником и законной целью".

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился на конференцию исламских организаций в Катаре, где заявил, что страна не стремится к войне, так как в ней "нет победителей". Однако политик предупредил, что Иран ответит сильнее, "если Израиль допустит хоть малейшую ошибку". Об этом сообщает The New York Times.

В материале говорится, что на фоне обострения конфликта Иран направил запрос России о помощи в предоставлении спутниковой разведки для подготовки к возможному израильскому удару.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон обменялись сообщениями через посредника в Иране, хотя о содержании этих переговоров известно немного. Иран также заявил, что любая страна, поддерживающая Израиль в военном ответе, станет законной целью для атаки.

На фоне этих заявлений некоторые иранские аналитики и социологи выражают обеспокоенность возможным развитием конфликта. Известный социолог Хамидреза Джалайпур отметил, что в случае начала войны большинство иранцев, вероятно, объединятся в поддержку своей страны, несмотря на внутренние разногласия. Однако, по его словам, ситуация может сильно ударить по стране, как в военном, так и в экономическом плане.

Реакция США на ракетный удар по Израилю

Как сообщил телеканал CNN, американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом обсуждает вариант израильской атаки по нефтяным месторождениям Ирана в ответ на массированный ракетный удар по Израилю. Вместе с тем он добавил, что именно "сегодня ничего не произойдет".

Также Байден размыто ответил на вопрос санкций США в отношении Ирана.

"Я скажу им, прежде чем скажу вам", — коротко ответил он репортеру.

Ситуация остается крайне напряженной, и будущее развития конфликта между Ираном и Израилем неясно. Международное сообщество продолжает следить за событиями, опасаясь, что дальнейшая эскалация может привести к полномасштабной войне с разрушительными последствиями для региона.

Напомним, по мнению немецкого эксперта из Международного института стратегических исследований Фабиана Гинца, удар Ирана по Израилю 1 октября, вероятно, станет крупнейшей атакой баллистическими ракетами в истории. Более того, есть предположение, что во время атаки Ираном были впервые использованы гиперзвуковые баллистические ракеты Fatteh-1.