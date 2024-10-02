Атака Ирана на Израиль 2 октября может быть крупнейшим ударом баллистическими ракетами в истории

По информации журналистов Spiegel, в настоящее время у Тегерана есть минимум 3 тыс. баллистических ракет — и это даже без учета помощи "Хезболлы" и хуситов.

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Атака Ирана на Израиль 1 октября, вероятно, станет крупнейшей атакой баллистическими ракетами в истории. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на военного эксперта из Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиана Гинца.

Издание отмечает, что Израилю удалось перехватить 99% беспилотников и ракет противника. Однако во время последней атаки Ирану удалось "преодолеть многослойную противоракетную оборону Израиля".

"Вероятно, они вынесли урок из апрельских атак и на этот раз полагались на баллистические ракеты", — уточнил Фабиан Гинц.

Со ссылкой на Тегеран издание отмечает, что во время атаки на Израиль Ираном были впервые использованы гиперзвуковые баллистические ракеты Fatteh-1. Они не являются гиперзвуковыми ракетами в классическом понимании, но имеют некоторые характеристики, которые делают их более "живучими". Ракеты имеют радиус действия около 1400 километров с боеголовкой до 450 килограммов.

Части оружия, найденные в Израиле, свидетельствуют о том, что Иран во время атаки также использовал и "Хайбар Шекан". Это иранская твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, которая имеет радиус действия 1450 километров. Подобно Fatteh-1, ракета имеет маневренный корпус и способна "перехитрить средства противовоздушной обороны". Благодаря высокой скорости обе ракеты могут долететь из Ирана в Израиль всего за несколько минут.

И хотя Израиль был предупрежден об атаке за несколько часов, все же противовоздушная оборона не смогла перехватить все ракеты. Издание отмечает, что железный купол не подходит против таких атак.

Журналисты пишут, что в целом Иран имеет не менее 3000 баллистических ракет. Поэтому Израиль должен подготовиться к возможным будущим атакам и быть готовым к таким атакам, особенно если к Ирану присоединится ливанская террористическая организация "Хезболла" и хуситы с собственными арсеналами.

Атака Ирана на Израиль: что известно

Напомним, 1 октября Иран атаковал Израиль. Ожидалось, что Иран запустит от 240 до 250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле.

Впоследствии стало известно, что во время атаки было выпущено почти 200 ракет. Армией обороны Израиля было перехвачено большинство из выпущенных 180 баллистических ракет. В результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб один палестинец, еще два человека получили легкие телесные повреждения.

Во вторник, 1 октября, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что США помогают Израилю отразить массированный ракетный удар со стороны Ирана. Для этого два американских эсминца выпустили 12 перехватчиков.

Также отметим, что Иран атаковал Израиль также в ночь на 14 апреля. Тогда Тегераном было выпущено более 300 беспилотников и ракет, однако 99% иранских воздушных целей удалось перехватить.