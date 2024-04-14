99% перехваченных целей: Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, — ЦАХАЛ

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, ни одна из крылатых ракет так и не проникла на территорию страны, однако баллистическое вооружение нанесло незначительный вред.

Related video

В ночь на 14 апреля Иран начал атаку по Израилю и тем самым выпустил более 300 беспилотников и ракет. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, — Ред.) Даниэль Хагари поделился подробностями, передает Sky News.

По словам контр-адмирала, противник пытался атаковать израильские города при помощи различного вооружения, однако 99% дронов и ракет удалось перехватить.

К примеру, 30 крылатых ракет так и не долетели до территории Израиля и были уничтожены. Также он сообщил об атаке 120 баллистических ракет, которые все же смогли нанести небольшой вред. Несколько из них попали в авиабазу Неватим, однако ее "возможности не были ослаблены", как говорят в ЦАХАЛ.

Осколками была ранена 10-летняя девочка, но погибших в результате ударов Ирана нет. Ситуация продолжает накаляться, поэтому самолеты дальше патрулируют небо.

"Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации. Мы сделаем все необходимое", — заявил Даниэль Хагари.

Атака на Израиль: помощь союзников

Военные самолеты Великобритании, Франции и США помогли Израилю перехватывать вражеские воздушные цели в небе. Ранее об этом писали представители СМИ со ссылкой на анонимные источники, но теперь информация подтверждена официально.

К слову, запускались беспилотники и ракеты не только из Ирана, но и других стран на Ближнем Востоке. В частности речь идет про Ирак и Йемен. В последние часы атаки из Ливана также полетели десятки ракет. В ответ на этом ЦАХАЛ был вынужден нанести удары по ряду военных объектов.

Воздушное пространство снова открыто: подробности

В Управлении аэропортов Израиля, передает Sky News, сообщили об открытии воздушного пространства над страной после ночной атаки. Его накануне закрыли из-за угрозы со стороны Тегерана. В результате самолеты во время выполнения рейсов избегали эту территорию.

Несмотря на то, что воздушное пространство снова открыто, пассажирам необходимо проверять время вылетов перед поездками, ведь ряд авиакомпаний временно отменили все рейсы.

Свое воздушное пространство временно закрывали также Иордания и Ирак, однако под утро ограничения были сняты.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что Иран начал атаку на Израиль. В результате над Тель-Авивом и Иерусалимом посреди ночи работала ПВО. В Тегеране предупредили США и призвали не вмешиваться в конфликт во избежание последствий.