Сотни ракет и БПЛА, а также ответ Тегерану: подробности атаки Ирана на Израиль (видео)

По данным израильских СМИ, запущенные БПЛА начали перехватывать еще за пределами страны и США с Великобританией, как писали в западной прессе, помогли в этом. В то же время в Тегеране предупредили Вашингтон и призвали не вмешиваться в конфликт во избежание последствий.

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В ночь на 14 апреля в мире начался еще один масштабный конфликт. Иран выпустил в сторону Израиля сотни ракет и ударных дронов. Фокус собрал все, что об этом известно.

Началось все с заявления американского президента Джо Байдена, который предупредил, что Иран может начать нападение в ближайшее время. Из-за этого ему даже пришлось прервать свой выходной и вернуться в Белый дом.

Израиль был предупрежден об угрозе, поэтому началась подготовка заранее. До 15 апреля по всей стране будут действовать ограничения в виде запрета образовательной деятельности, запрет на массовые собрания, закрытие пляжей. На работу при этом ходить можно лишь в том случае, если в зданиях присутствует укрытие.

Спустя несколько часов в сторону Израиля начали двигаться десятки иранских "шахедов", которые уже знакомы украинцам. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля, — Ред.) после этого перевели в боевую готовность и в небо подняли боевую авиацию для защиты от атаки.

В сети также начали распространять ролик, на котором якобы видно полет БПЛА на юге Ирана. А вот издание Politico сообщает, что по стране могли быть запущены еще и ракеты.

Нападение на Израиль: заявления властей и перехват воздушных целей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оперативно отреагировал на действия Тегерана и заявил, что Иерусалим годами готовился к тому, что это может случиться.

"Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно. Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете хладнокровие. Призываю вас выполнять инструкции Службы тыла. Вместе выстоим, и с божьей помощью, вместе победим всех наших врагов", — заявлял глава правительства.

А вот в The Times of Israel писали, что министр обороны Ирана выступил с заявлением, в котором предупредил соседние государства, что если они откроют свое воздушное пространство Израилю для перехвата БПЛА, то станут мишенью.

Однако по данным израильского телеканала N12 это не помешало начать перехват беспилотников над территорией Сирии.

The Times of Israel ссылаясь на собственные источники написало, что США и Великобритания также могли помочь перехватить более 100 иранских дронов, которые должны были ударить по Израилю.

Тем временем в небе Иерусалима и Тель-Авива жители могли слышать взрывы от работы ПВО и сирену.

Воздушная атака по Израилю: результаты

В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что в ходе иранской атаки по стране удалось перехватить большинство воздушных целей. Противник запускал как ракеты, так и дроны-камикадзе. Часть из них удалось уничтожить еще за пределами границ.

"Группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила большинство запущенных целей с помощью системы противовоздушной обороны Arrow вместе со стратегическими союзниками Израиля, прежде чем запущенные цели пересекли территорию Израиля", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Без происшествий все же не обошлось, как рассказал спикер израильской армии Даниэль Хагари. Незначительный ущерб при помощи десятка баллистических ракет могла получить военная база, часть инфраструктуры, а также в Негеве пострадала молодая девушка от осколков.

Большинство ракет перехватили при помощи системы противовоздушной обороны большой дальности Arrow.

Как пишут в ABC, всего было запущено более 200 единиц дронов, а также около 150 ракет. При этом отмечается, что их запускали в несколько волн — сначала не менее 80, а потом еще дополнительно 70 воздушных целей.

В Newsru.co.il. писали, что в небе над Иерусалимом и другими населенными пунктами в разных районах Израиля уничтожили десятки баллистических ракет.

Иран атаковал Израиль: реакция США

Когда атаку удалось отбить, продолжают в своем материале журналисты The Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галант связался со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Иерусалим рассказал Вашингтому обо всех событиях, которые произошли за ночь.

"Галант подчеркнул, что оборонное ведомство поддерживает максимальную готовность к дальнейшим попыткам нападения", — заявили в офисе израильского министра.

Примечательно, что после этих событий может произойти так, что Палата представителей США рассмотрит законопроект о выделении помощи для Израиля уже на следующей неделе. С большой вероятностью решится и судьба денег для Украины, пишут в Politico.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей отойдет от своего ранее объявленного расписания законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", — говорится в заявлении.

Деталей на этот счет пока что мало, однако вскоре должна появиться дополнительная информация.

К слову, сам президент США Джо Байден мог предупредить власти Израиля о том, что Вашингтон не собирается брать участие в наступательных операциях против Ирана, ведь не желает быть втянутым в конфликт.

Израиль готовится ответить: что известно

Times of Israel с ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщил о том, что Иерусалим уже начал готовиться к тому, чтобы в ответ атаковать Иран. Когда именно это может произойти и в каком виде — пока что неизвестно.

Иран выдвинул условия: детали

После завершения атаки Тегеран в ООН заявил, что "военная акция" против Израиля временно завершена, а США необходимо держаться подальше от конфликта, чтобы избежать последствий.

Атака Ирана, как говорится на официальной странице представительства страны при ООН в социальной сети сети X (Twitter), была ответом на атаки по объектах в Дамаске и эта борьба является "законной обороной".

"На этом вопрос можно считать исчерпанным. Однако если израильский режим допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет гораздо более жестким", — заявил Иран в ООН.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что в ожидании атаки Ирана США приняли решение заранее перебросить свои войска для защиты своих баз на Востоке. Там прогнозировали, Тегеран мог пытаться сделать атаку "неэскалационной".