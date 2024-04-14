Военные базы и резиденция Нетаньяху: СМИ раскрыли вероятные цели Ирана в Израиле (карта)
Журналисты обнародовали список объектов на территории Израиля, по которым, вероятно, намеривался ударить Тегеран.
Вечером 13 апреля Иран запустил по территории Израиля беспилотные летательные аппараты. О том, на какие объекты, возможно, нацелен Тегеран, пишет британская газета The Telegraph.
По информации издания, целями Ирана в Израиле могли быть военные объекты, а также резиденция премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
В списке потенциальных целей, опубликованных изданием, числятся:
- израильский военный штаб "Кирия";
- авиабаза "Пальмахим";
- резиденция Нетаньяху;
- военно-морская база "Хайфа";
- база управления "Мерон".
Напомним, 13 апреля ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. В The Jerusalem Post также заявили, что Тегеран может запустить по Израилю баллистические ракеты большой дальности и другие ракеты.
Позже израильский телеканал N12 сообщил, что Израиль начал перехват запущенных Ираном беспилотных летательных аппаратов над Сирией, а Иордания объявила чрезвычайное положение и заявила, что имеет право перехватывать дроны на своей территории.