Военные базы и резиденция Нетаньяху: СМИ раскрыли вероятные цели Ирана в Израиле (карта)

Журналисты обнародовали список объектов на территории Израиля, по которым, вероятно, намеривался ударить Тегеран.

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Вечером 13 апреля Иран запустил по территории Израиля беспилотные летательные аппараты. О том, на какие объекты, возможно, нацелен Тегеран, пишет британская газета The Telegraph.

По информации издания, целями Ирана в Израиле могли быть военные объекты, а также резиденция премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В списке потенциальных целей, опубликованных изданием, числятся:

израильский военный штаб "Кирия";

авиабаза "Пальмахим";

резиденция Нетаньяху;

военно-морская база "Хайфа";

база управления "Мерон".

Вероятные цели Ирана

Напомним, 13 апреля ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. В The Jerusalem Post также заявили, что Тегеран может запустить по Израилю баллистические ракеты большой дальности и другие ракеты.

Позже израильский телеканал N12 сообщил, что Израиль начал перехват запущенных Ираном беспилотных летательных аппаратов над Сирией, а Иордания объявила чрезвычайное положение и заявила, что имеет право перехватывать дроны на своей территории.