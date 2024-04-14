Військові бази та резиденція Нетаньяху: ЗМІ розкрили ймовірні цілі Ірану в Ізраїлі (карта)

Журналісти оприлюднили список об'єктів на території Ізраїлю, по яких, імовірно, мав намір вдарити Тегеран.

Related video

Увечері 13 квітня Іран запустив по території Ізраїлю безпілотні літальні апарати. Про те, на які об'єкти, можливо, націлений Тегеран, пише британська газета The Telegraph.

За інформацією видання, цілями Ірану в Ізраїлі могли бути військові об'єкти, а також резиденція прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

У списку потенційних цілей, опублікованих виданням, значаться:

ізраїльський військовий штаб "Кірія";

авіабаза "Пальмахім";

резиденція Нетаньяху;

військово-морська база "Хайфа";

база управління "Мерон".

Ймовірні цілі Ірану

Нагадаємо, 13 квітня ЦАХАЛ повідомив, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю. У The Jerusalem Post також заявили, що Тегеран може запустити по Ізраїлю балістичні ракети великої дальності та інші ракети.

Пізніше ізраїльський телеканал N12 повідомив, що Ізраїль почав перехоплення запущених Іраном безпілотних літальних апаратів над Сирією, а Йорданія оголосила надзвичайний стан і заявила, що має право перехоплювати дрони на своїй території.