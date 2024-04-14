ЦАХАЛ почав перехоплення іранських БПЛА над Сирією: у Тегерані зробили заяву, — ЗМІ

У Міністерстві оборони Ірану пригрозили сусіднім державам, закликавши їх не відкривати свій повітряний простір для Ізраїлю.

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Ізраїль почав перехоплення запущених Іраном безпілотних літальних апаратів над територією Сирії. Про це повідомляє ізраїльський телеканал N12.

За даними журналістів, десятки іранських БПЛА і ракет були запущені в бік Ізраїлю трьома хвилями.

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Повідомляється, що ЦАХАЛ почав перехоплення повітряних цілей у небі Сирії, а Йорданія оголосила надзвичайний стан і заявила, що має право перехоплювати безпілотники на своїй території.

Тим часом The Times of Israel пише, що міністр оборони Ірану виступив із заявою, в якій попередив сусідні держави, що якщо вони відкриють свій повітряний простір Ізраїлю для перехоплення БПЛА, то стануть мішенню.

Нагадаємо, увечері 13 квітня ЦАХАЛ офіційно повідомив, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю і системи ППО країни перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Крім того, Politico пише з посиланням на джерела в Ізраїлі та США, що Тегеран міг запустити по Ізраїлю крилаті ракети, які, за попередніми оцінками, досягнуть ізраїльської території за кілька годин.