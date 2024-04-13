Не тільки дрони: Іран міг випустити по Ізраїлю ракети, – Politico

За даними журналістів, час підльоту дронів складає 2-4 години. В Білому домі заявили, що атака може тривати кілька годин.

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Іран запустив десятки дронів-камікадзе в бік Ізраїлю. Проте окрім цього Тегеран міг запустити і ракети. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в Ізраїлі та США.

Обидва чиновники заявили, що повітряний напад Ірану по Ізраїлю містив в собі десятки безпілотників, а також, ймовірно, ракети. Таку ж інформацію наводить ізраїльське видання Ynet. Стверджується, що Іран запустив крилаті ракети, які за попередніми оцінками, сягнуть ізраїльської території за 2 години.

Журналіст Axios Барак Равід також наводить заяву речниці Білого Дому Адрієни Ватсон. Вона сказала, що президент Байден отримує оновлення щодо ситуації від команди нацбезпеки.

"Ця атака, ймовірно, розгортатиметься протягом кількох годин. Президент Байден чітко дав зрозуміти: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю і підтримуватимуть його захист від цих загроз з боку Ірану", — заявила Ватсон.

Журналіст також додає, що Іран запустив сотні дронів у бік Ізраїлю. Йому про це повідомили джерела в Ізраїлі. За оцінкою 7 каналу, дрони можуть долетіти до ізраїльської території між 2 та 4 годинами ночі. О півночі буде збір воєнного кабіну міністрів Ізраїлю, додають "Деталі".

Нагадаємо, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що вони готувалися до нападу Ірану роками. Військові готові до відбиття нападу і удару у відповідь.