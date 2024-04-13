Не только дроны: Иран мог выпустить по Израилю ракеты, — Politico

По данным журналистов, время подлета дронов составляет 2-4 часа. В Белом доме заявили, что атака может длиться несколько часов.

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Иран запустил десятки дронов-камикадзе в сторону Израиля. Однако кроме этого Тегеран мог запустить и ракеты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Израиле и США.

Оба чиновника заявили, что воздушное нападение Ирана по Израилю включало в себя десятки беспилотников, а также, вероятно, ракеты. Такую же информацию приводит израильское издание Ynet. Утверждается, что Иран запустил крылатые ракеты, которые по предварительным оценкам, достигнут израильской территории за 2 часа.

Журналист Axios Барак Равид также приводит заявление пресс-секретаря Белого Дома Адриены Ватсон. Она сказала, что президент Байден получает обновления по ситуации от команды нацбезопасности.

"Эта атака, вероятно, будет разворачиваться в течение нескольких часов. Президент Байден четко дал понять: наша поддержка безопасности Израиля является железной. Соединенные Штаты будут стоять вместе с народом Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", — заявила Ватсон.

Журналист также добавляет, что Иран запустил сотни дронов в сторону Израиля. Ему об этом сообщили источники в Израиле. По оценке 7 канала, дроны могут долететь до израильской территории между 2 и 4 часами ночи. В полночь будет сбор военного кабинета министров Израиля, добавляют "Детали".

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что они готовились к нападению Ирана годами. Военные готовы к отражению нападения и ответному удару.