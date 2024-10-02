Эсминцы ВМС США перехватывают иранские ракеты, выпущенные по Израилю

По словам генерал-майора Пэта Райдера, Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, в перехвате которых участвовали два корабля — USS Bulkeley и USS Cole.

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Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер 1 октября заявил, что два американских эсминца выпустили 12 перехватчиков, чтобы помочь Израилю отразить массированный ракетный удар со стороны Ирана, передает Defense One.

В ходе атаки было выпущено около 180 баллистических ракет, что почти в два раза превышает число ракет, примененных Тегераном в апреле текущего года. Райдер подчеркнул, что в отличие от апрельского удара, в этот раз беспилотники не использовались, а ущерб на земле был минимальным.

"Вы не запустите столько ракет по цели без намерения что-то поразить. Поэтому, как и в прошлый раз, их цель. К счастью, Израиль обладает очень значительными средствами ПВО, и США, конечно, сыграли свою роль в оказании помощи и на этом направлении", — отметил представитель Минобороны.

По его словам в отражении иранской атаки участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole, которіе віпустили более десяти ракет-перехватчиков.

Комментируя ракетный удар Ирана советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что США и Израиль будут добиваться "серьезных последствий атаки".

"Это значительная эскалация со стороны Ирана, значительное событие и не менее значимо то, что мы вместе с Израилем смогли создать ситуацию, в которой никто не погиб в результате этой атаки в Израиле", — сказал он.

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Обозреватели Defense One добавили, что США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. Во вторник Центральное командование вооруженных сил США (U.S. CENTCOM) объявило о развертывании дополнительных эскадрилий истребителей F-15E, F-16 и A-10 на Ближнем Востоке.

Кроме того, Пентагон продолжает анализировать сообщения о применении Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah-2, которая, как утверждается, могла уничтожить израильскую батарею Arrow, хотя подтверждения этой информации на момент публикации не было.

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