Есмінці ВМС США перехоплюють іранські ракети, випущені по Ізраїлю

За словами генерал-майора Пета Райдера, Іран випустив по Ізраїлю близько 180 ракет, у перехопленні яких брали участь два кораблі — USS Bulkeley і USS Cole.

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Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер 1 жовтня заявив, що два американські есмінці випустили 12 перехоплювачів, щоб допомогти Ізраїлю відбити масований ракетний удар із боку Ірану, передає Defense One.

Під час атаки було випущено близько 180 балістичних ракет, що майже вдвічі перевищує кількість ракет, застосованих Тегераном у квітні поточного року. Райдер наголосив, що на відміну від квітневого удару, цього разу безпілотники не використовували, а збиток на землі був мінімальним.

"Ви не запустите стільки ракет по цілі без наміру щось вразити. На щастя, Ізраїль володіє дуже значними засобами ППО і США, звісно, зіграли свою роль у наданні допомоги й на цьому напрямі", — зазначив представник Міноборони.

За його словами, у відбитті іранської атаки брали участь есмінці USS Bulkeley і USS Cole, які випустили понад десять ракет-перехоплювачів.

Коментуючи ракетний удар Ірану, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що США та Ізраїль домагатимуться "серйозних наслідків атаки".

"Це значна ескалація з боку Ірану не менш значущо те, що ми разом з Ізраїлем змогли створити ситуацію, в якій ніхто не загинув внаслідок цієї атаки в Ізраїлі", — сказав він.

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Оглядачі Defense One додали, що США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні. У вівторок Центральне командування збройних сил США (U.S. CENTCOM) оголосило про розгортання додаткових ескадрилій винищувачів F-15E, F-16 і A-10 на Близькому Сході.

Крім того, Пентагон продовжує аналізувати повідомлення про застосування Іраном гіперзвукової ракети Fattah-2, яка, як стверджується, могла знищити ізраїльську батарею Arrow, хоча підтвердження цієї інформації на момент публікації не було.

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