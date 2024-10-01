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Ізраїль проти Ірану: чи втратить Росія важливого союзника у війні з Україною

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Фото: Getty Images | Армія оборони Ізраїлю, ілюстративне фото

Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 1 жовтня повідомила про початок сухопутної операції на півдні Лівану. Чи можуть втрутитися в ситуацію США з одного боку, а Росія з іншого — з’ясовував Фокус.

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Про те, що війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли" — обмежені, локалізовані й цілеспрямовані рейди проти терористичних об’єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану — повідомила Israel Defense Forces у своєму Telegram.

"Ці цілі розташовані в селах неподалік кордону і становлять безпосередню загрозу ізраїльським громадам на півночі Ізраїлю", — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Як зазначає Times of Israel, ізраїльські чиновники повідомили американським колегам, що мета операції — ліквідувати позиції "Хезболли" вздовж північного кордону Ізраїлю, щоб створити умови для дипломатичної угоди, відповідно до якої сили угруповання будуть відкинуті за річку Ель-Літані, згідно з тематичною резолюцією Радбезу ООН.

Як відреагували на близькосхідне загострення у США та РФ

Президент США Джо Байден заявив, що планує переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході треба уникнути. Своєю чергою CNN, посилаючись на свої джерела в Білому домі, повідомляє, що в адміністрації президента США "серйозно стурбовані" тим, що Іран, імовірно, готує операцію-помсту Ізраїлю, після того як у столиці Лівану Бейруті точковим ударом убили лідера підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла" Хасана Насраллу.

Саїд Хасан Насралла, насраллі, лідер хезболли, хезбола, хезболла, голова хізболи Fullscreen
ЦАХАЛ ліквідував лідера "Хезболли" Хассана Насраллу 27 вересня внаслідок авіаудару.
Фото: Getty Images

Тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зауважив: "Москва виходить з того, що Ізраїль хоче втягнути США у війну на Близькому Сході, тоді як іранські керівники поводяться гранично відповідально, тож це необхідно належно оцінювати".

Дещо далі пішов депутат Держдуми РФ, лідер партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов, який після ліквідації Насралли заявив, що Росія має наслідувати цей приклад і ліквідувати керівників України. "Я переконаний, що без ліквідації злочинного терористичного режиму Зеленського та його ватажків мети СВО не буде досягнуто", — заявив Миронов.

Чи дочекається Іран гарантій від Путіна

Іранці чудово розуміють, що головним завданням ізраїльтян є стратегічне враження Ірану, якого можна досягти лише втягуванням США у війну, зазначає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. "Іран досі вагається з відповіддю, але період вагань завершиться після саміту БРІКС у Казані 22-24 жовтня. Ірану потрібна угода з Москвою, де має бути гарантована безпека. Послаблення Ірану — на руку Україні, втягування Москви у війну — теж нам на руку (шкода, якщо зіскочать), а ось довгий конфлікт автоматично породжує нові лінії розламу, тож для нас це не дуже", — констатує Семиволос.

Певною мірою погоджуються з такою оцінкою і експерти, з якими поспілкувався Фокус.

Сили Кремля через близькосхідний конфлікт ослабнуть

Зокрема політолог Ігор Петренко у розмові з Фокусом зауважує: "Для Росії нова гаряча точка – це, передусім, нова точка уваги українських союзників, які будуть задіювати тут не лише дипломатичні, а й фінансові ресурси. Тому Кремль зацікавлений в дестабілізації і конфліктах там, де він не приймає безпосередньої участі".

Між тим, наголосивши на тому, що ресурси РФ є небезмежними, політолог додав: "Росія витрачає на ведення війни в Україні величезні ресурси, нехтуючи потребами власного населення. Але поряд з тим, РФ буде намагатися допомагати Ірану шляхом постачання озброєння, ведення масованої пропагандистської кампанії тощо. Тобто, Москва тут не гратиме вирішальну роль, але вона точно є тим суб’єктом, який здатен підкидати хмиз у вогонь близькосхідного конфлікту, а відтак її сили в російсько-українській війні не суттєво, але ослабнуть", — підсумовує Ігор Петренко.

Чому Тегеран менше допомагатиме Москві

Зі свого боку політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом робить такий акцент: "Можливості кинути якісь ресурси на користь Ірану у РФ дуже й дуже обмежені. Ба більше, Кремль серйозно постраждає, оскільки значну частину своїх ресурсів Іран перекидатиме не в РФ, а на Близький Схід. І хоча Тегеран заявив, що не братиме офіційної участі в операції у Лівані, свої проксі-групи там Тегеран неодмінно підтримуватиме, надаючи фінансову, військову, технічну й технологічну допомогу. І для нашого ворога в обличчі РФ, як він вважає, ситуація вигідна з погляду того, що це відволікатиме увагу від російсько-української війни. Втім, це не зовсім так".

Зазначивши, що наразі Ізраїль демонструє індивідуальну силу, яка дозволяє не долучати Сполучені Штати, політолог наголосив: "Отже, Кремль навряд чи може отримати бодай якісь серйозні дивіденди від близькосхідного загострення і розкрутити це на свою користь".

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Верховний і духовний лідер Ірану Алі Хаменеї на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним 19 липня 2022 року.
Фото: РИА Новости

Україні ж, вважає Ігор Рейтерович, невигідно, щоб конфлікт на Близькому Сході у такому форматі затягувався, оскільки це призведе до розпорошення сил союзників Києва. "Проблема затягування справді є, але чи вона глобальна — питання. Близькосхідний конфлікт діє десятки років і принаймні те, що він зараз серйозно активізувався, не означає чогось надзвичайного, бо світ уже до цього звик", — підкреслює експерт.

До того ж, на його переконання, подальший процес формування так званої "вісі зла" за ймовірної участі РФ може стати для України досить вигідною історією, оскільки "в когось додатково і широко відкриються очі і вони побачать, на що здатна Росія і що вона витворяє".

"Загалом, я не робив би апокаліптичні висновки для України через загострення на Близькому Сході. Оскільки ситуація достатньо контрольована і допоки вона розвивається за таким сценарієм, який точно невигідний РФ, хвилюватися не слід. А ось якби Іран напряму втягнувся, а з іншого боку підключилися б Штати, тоді нам дійсно варто було б нервувати, причому серйозно. Втім, цього не відбулося і, гадаю, не відбудеться, тому що, хоч як би дивно це не звучало, в теократичному Ірані виявилося раціональніше керівництво, ніж у Російській Федерації", — резюмує Ігор Рейтерович.

Співпраця РФ з Іраном продовжиться за будь-якої погоди

Схожої думки притримується і політолог Петро Олещук. "Оскільки Іран поки що напряму не втягується в близькосхідний конфлікт, говорити про серйозне залучення РФ не доводиться. Кремль хіба що увімкне у цьому напрямі на високих швидкостях свою пропагандистську машину. Ну, а максимум, про що можна говорити — це питання, пов’язані з авіацією. Для Ірану з його застарілими літаками ця проблема є ключовою. Крім того, у західних ЗМІ була інформація, що РФ начебто має надати хуситам — єменським проксі Ірану — проти корабельні ракетні комплекси, але чи станеться це, з огляду на обмежені ресурсні можливостей Росії, велике питання", — зауважує експерт у розмові з Фокусом.

На переконання Петра Олещука, Україні "досипає проблем" не так загострення на Близькому Сході, як те, що РФ "за будь-якої погоди і розкладів на Близькому Сході продовжуватиме співпрацю з Іраном".

У цьому контексті слід зауважити, що не далі як 30 вересня російський прем’єр Михайло Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і заявив, що очікує, що Москва й Тегеран підпишуть "всеосяжну угоду" про стратегічну співпрацю на майбутньому саміті БРІКС, який відбудеться в Казані 22-24 жовтня.