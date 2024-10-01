Іран прорахувався та недооцінив рішучість Ізраїлю, — Sky news

За словами журналістів, влада Ірану замислюється над тим, чи не стануть їхні ядерні об'єкти наступними цілями ЦАХАЛу. Аналітик Метью Севілл вважає, що Іран не ризикне почати прямий конфлікт з Ізраїлем в інтересах своїх партнерів.

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Іран погано прорахував ризики, на які готовий піти Ізраїль, а різносторонні напади ЦАХАЛу в Газі, Ємені та Лівані свідчать про те, що багаторічна система стримування була зруйнована. Про це пише Sky news.

"Іран пообіцяв "рішучу реакцію" на наступ Ізраїлю на іранських союзників по всьому регіону, але Тегеран, схоже, погано прорахував ризик, на який готовий піти його заклятий ворог", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що влада Ірану замислюється над тим, чи не стануть їхні ядерні об'єкти, які вважаються найбільшою загрозою для Ізраїлю, наступними.

Негласні правила, які в минулому стримували прямий напад Ізраїлю на Іран, були порушені після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли в Лівані, ліквідації більшої частини ХАМАС у Газі та великих авіаударів по цілях хуситів у Ємені.

Як зазначають автори матеріалу, наземне вторгнення ізраїльських військ до Лівану має на меті завдати нищівного удару по "Хезболлі" — "найціннішому страховому полісу" Ірану.

Швидкість та інтенсивність подій унеможливлюють передбачення того, що станеться далі. Однак пріоритетом для Ірану буде спроба відновити стримування, щоправда, підкреслюють журналісти, вже може бути занадто пізно.

Дії Ізраїлю спрямовані на досягнення фундаментального зсуву в балансі сил у регіоні, де "вісь опору" Тегерана — озброєні угруповання, які фінансуються, оснащуються та навчаються Іраном, і які відповідають його інтересам, — стала надзвичайно потужною силою.

Директор військових наук у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Метью Севілл наголосив, що Іран має репутацію того, хто вивіряє свої операції, щоб уникнути ескалації до прямої війни з Ізраїлем.

"Але, схоже, вони сильно прорахувалися в оцінці того, наскільки ізраїльтяни — і Нетаньягу зокрема — готові піти на ризик після 7 жовтня, з огляду на шок, який викликав Ізраїль, і рівень загрози, який він створив", — сказав Севілл.

На його думку, Іран не ризикне почати пряму війну з Ізраїлем в інтересах своїх партнерів.

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив, що почав наземну операцію на півдні Лівану.

30 вересня армія Ізраїлю закликала мешканців прикордонних поселень на півдні Лівану евакуюватися.