Иран просчитался и недооценил решимость Израиля, — Sky news

По словам журналистов, власти Ирана задумываются над тем, не станут ли их ядерные объекты следующими целями ЦАХАЛа. Аналитик Мэтью Сэвилл считает, что Иран не рискнет начать прямой конфликт с Израилем в интересах своих партнеров.

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Иран плохо просчитал риски, на которые готов пойти Израиль, а разносторонние нападения ЦАХАЛа в Газе, Йемене и Ливане свидетельствуют о том, что многолетняя система сдерживания была разрушена. Об этом пишет Sky news.

"Иран пообещал "решительную реакцию" на наступление Израиля на иранских союзников по всему региону, но Тегеран, похоже, плохо просчитал риск, на который готов пойти его заклятый враг", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что власти Ирана задумываются над тем, не станут ли их ядерные объекты, которые считаются самой большой угрозой для Израиля, следующими.

Негласные правила, которые в прошлом сдерживали прямое нападение Израиля на Иран, были нарушены после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в Ливане, ликвидации большей части ХАМАС в Газе и крупных авиаударов по целям хуситов в Йемене.

Как отмечают авторы материала, наземное вторжение израильских войск в Ливан имеет целью нанести сокрушительный удар по "Хезболле" — "ценнейшему страховому полису" Ирана.

Скорость и интенсивность событий делают невозможным предсказание того, что произойдет дальше. Однако приоритетом для Ирана будет попытка восстановить сдерживание, правда, подчеркивают журналисты, уже может быть слишком поздно.

Действия Израиля направлены на достижение фундаментального сдвига в балансе сил в регионе, где "ось сопротивления" Тегерана — вооруженные группировки, финансируемые, оснащаемые и обучаемые Ираном и отвечающие его интересам, — стала чрезвычайно мощной силой.

Директор военных наук в Королевском объединенном институте оборонных исследований Мэтью Сэвилл отметил, что Иран имеет репутацию того, кто выверяет свои операции, чтобы избежать эскалации до прямой войны с Израилем.

"Но, похоже, они сильно просчитались в оценке того, насколько израильтяне — и Нетаньяху в частности — готовы пойти на риск после 7 октября, учитывая шок, который вызвал Израиль, и уровень угрозы, который он создал", — сказал Сэвилл.

По его мнению, Иран не рискнет начать прямую войну с Израилем в интересах своих партнеров.

Напомним, 1 октября Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана.

30 сентября армия Израиля призвала жителей приграничных поселений на юге Ливана эвакуироваться.