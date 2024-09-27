Ракетний удар по Кривому Рогу: рятувальники виявили жертву, під завалами ще є люди (фото)

Окрім будівлі районного управління поліції у місті понівечені 23 приватні будинки, 3 дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто.

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У п'ятницю, 27 вересня, Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі. Про це заявили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома", — написав він в Теlegram.

Під завалами можуть перебувати ще четверо людей. Начальник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Олександр Ганжа в ефірі "Суспільне Студія" заявив, що під час хвилини тиші рятувальники чули зворотний зв'язок стуком.

О 13:13 очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що під завалами адмінбудівлі виявили тіло жінки.

Окрім адмінбудівлі понівечені 23 приватні будинки, 3 дев’ятиповерхівки і навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них 8 – службових.

Тривають рятувальні роботи. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці.

За процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо

Близько 9:15 Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про пряме влучання в адміністративну будівлю.

Штаб допомоги потерпілим розгорнули на Площі Визволення, 2.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня ЗС РФ запустила одну балістичну, дві крилаті ракети та 32 "Шахеди" по території України. Силам ППО працювали у трьох областях і збили 24 безпілотники.

Найбільше внаслідок атаки постраждала Одеська область. Троє людей загинуло, ще 14 постраждали, серед них двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка.