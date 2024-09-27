"Іскандер", Х-22 і "Шахеди": РФ атакувала вночі Україну, є жертви та руйнування (фото, відео)

Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок ворожого обстрілу Одещини несумісні із життям травми дістали троє людей, ще 14 поранено. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Командування наголошує, що один із "Шахедів" увійшов у повітряний простір Румунії.

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У ніч на 27 вересня Росія атакувала Україну трьома ракетами та запустила 32 ударні безпілотники. Сили ППО працювали у трьох областях. Повітряні сили відзвітували про збиття 24 "Шахедів".

Для обстрілу Росія використала:

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з окупованого Криму;

дві крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

32 ударні БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БПЛА. Один дрон увійшов у повітряний простір Румунії, ще один безпілотник було локаційно втрачено завдяки протидії РЕБ Сил оборони України.

Наслідки нічної атаки ЗС РФ

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Дніпропетровська область. Начальник ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба збили над областю один "Шахед".

Миколаївська область. Сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині також знищили один ударний безпілотник, заявили в ОВА.

Одеська область. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню Одещини і атакували Ізмаїл. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. Внаслідок атаки загинуло три людини, ще 11 постраждали, серед них одна дитина.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Спалахнуло декілька пожеж.

Пізніше в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до 14, троє з них — діти: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка.

Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину Наслідки атаки ЗС РФ на Одещину

За даними слідства, 27 вересня вночі Збройні сили РФ здійснили масовану атаку дронами на Подунав'я Одещини. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російська армія випустила по Україні 78 ударних безпілотників. Сили ППО збили 66 ударних дронів і чотири керовані ракети.