"Искандер", Х-22 и "Шахеды": РФ атаковала ночью Украину, есть жертвы и разрушения (фото, видео)
Силы ПВО работали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В результате вражеского обстрела Одесской области несовместимые с жизнью травмы получили три человека, еще 14 ранены. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. Командование отмечает, что один из "Шахедов" вошел в воздушное пространство Румынии.
В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину тремя ракетами и запустила 32 ударных беспилотника. Силы ПВО работали в трех областях. Воздушные силы отчитались о сбитии 24 "шахедов".
Для обстрела Россия использовала:
- баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма;
- две крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 32 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.
К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА. Один дрон вошел в воздушное пространство Румынии, еще один беспилотник был локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.
Последствия ночной атаки ВС РФ
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Днепропетровская область. Начальник ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью защитники неба сбили над областью один "шахед".
Николаевская область. Силы и средства противовоздушной обороны на Николаевщине также уничтожили один ударный беспилотник, заявили в ОВА.
Одесская область. Россияне запустили ударные беспилотники по югу Одесской области и атаковали Измаил. Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. В результате атаки погибли три человека, еще 11 пострадали, из них один ребенок.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили. Вспыхнуло несколько пожаров.
Позже в Одесской областной прокуратуре уточнили, что количество раненых возросло до 14, трое из них дети: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка.
По данным следствия, 27 сентября ночью вооруженные силы рф осуществили массированную атаку БпЛА на Подунавье Одесской области. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрела.
Напомним, в ночь на 26 сентября российская армия выпустила по Украине 78 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 66 ударных дронов и четыре управляемые ракеты.