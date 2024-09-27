"Искандер", Х-22 и "Шахеды": РФ атаковала ночью Украину, есть жертвы и разрушения (фото, видео)

Силы ПВО работали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В результате вражеского обстрела Одесской области несовместимые с жизнью травмы получили три человека, еще 14 ранены. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. Командование отмечает, что один из "Шахедов" вошел в воздушное пространство Румынии.

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В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину тремя ракетами и запустила 32 ударных беспилотника. Силы ПВО работали в трех областях. Воздушные силы отчитались о сбитии 24 "шахедов".

Для обстрела Россия использовала:

баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма;

две крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря;

32 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА. Один дрон вошел в воздушное пространство Румынии, еще один беспилотник был локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Последствия ночной атаки ВС РФ

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Днепропетровская область. Начальник ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью защитники неба сбили над областью один "шахед".

Николаевская область. Силы и средства противовоздушной обороны на Николаевщине также уничтожили один ударный беспилотник, заявили в ОВА.

Одесская область. Россияне запустили ударные беспилотники по югу Одесской области и атаковали Измаил. Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. В результате атаки погибли три человека, еще 11 пострадали, из них один ребенок.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили. Вспыхнуло несколько пожаров.

Позже в Одесской областной прокуратуре уточнили, что количество раненых возросло до 14, трое из них дети: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка.

Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область Последствия атаки ВС РФ на Одесскую область

По данным следствия, 27 сентября ночью вооруженные силы рф осуществили массированную атаку БпЛА на Подунавье Одесской области. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрела.

Напомним, в ночь на 26 сентября российская армия выпустила по Украине 78 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 66 ударных дронов и четыре управляемые ракеты.