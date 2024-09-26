ВС РФ массированно атаковали Украину "шахедами" и ракетами: есть жертвы и пострадавшие

По данным командования, враг запустил 78 ударных дронов и четыре ракеты. В Запорожской области ранены 8 человек, в Одесском районе несовместимые с жизнью травмы получила женщина. Также из-за массированной атаки ВС РФ в Ивано-Франковске был частичный блэкаут.

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В ночь на 26 сентября 2024 года украинские защитники отразили масштабную атаку Вооруженных сил России, которая была осуществлена с помощью ударных беспилотников и управляемых ракет. Об этом сообщают в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Массированная атака БПЛА и ракетами 26 сентября

Согласно сообщению командования, российские войска выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа Shahed с территорий Приморско-Ахтарска, Орла и Курска, а также атаковали Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с акватории Черного моря.

Сумскую область обстреляли двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области.

Результаты работы ПВО 26 сентября

Украинская противовоздушная оборона, к которой были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ, эффективно отразила атаку. В результате были сбиты все четыре управляемые ракеты и 66 ударных дронов. Восемь вражеских беспилотников были локационно потеряны в нескольких регионах, а один вернулся в Россию. Еще один остался в воздушном пространстве Украины, его уничтожение продолжается.

Результаты работы ПВО в ночь на 26 сентября Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушная оборона действовала в разных регионах Украины, включая Днепропетровскую, Киевскую, Харьковскую, Одесскую и другие области.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Обстрел Киева 26 сентября

Согласно данным начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, Воздушные силы зафиксировали, что в сторону Киева было направлено более полутора десятков вражеских беспилотников. Бои в воздушном пространстве столицы и на ее подступах продолжались в течение пяти часов. По предварительным данным, было уничтожено около десятка российских дронов.

Отчет КГВА по обстрелу 26 августа

В Печерском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили жилой дом, вызвав разгерметизацию газовой трубы и возгорание. Все аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

По обновленной информации на 6:45, КГВА сообщила о дополнительных повреждениях: были повреждены около 20 автомобилей, а также обломки дронов упали на территорию детского сада. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Взрывы в Одессе 26 сентября

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, в результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина.

Результаты обстрела Одесской области 26 августа

Кроме того, были повреждены здания и автомобили, а также возникло возгорание сухой травы, которое спасатели оперативно потушили.

Также под утро россияне запустили дроны по Одесской области. Обошлось без погибших и пострадавших, значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Результаты обстрела Украины 26 сентября по регионам

Согласно сообщению главы МВД Игоря Клименко, минувшей ночью Россия снова нанесла удары по территории Украины, среди пострадавших — дети.

Так, в Запорожье в результате авиаударов ранено не менее 8 человек, включая ребенка. Были разрушены и повреждены 12 зданий, в том числе один многоквартирный дом. Спасатели ГСЧС провели поисково-спасательные работы и эвакуировали 18 человек.

Последствия обстрела Запорожье 26 сентября Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: ГСЧС

Херсонщина подверглась двум авиаударам. Два человека пострадали, их удалось извлечь из-под завалов благодаря действиям спасателей.

Последствия обстрела Херсонской области 26 сентября Фото: ГСЧС

Утром в Киеве обломки сбитого дрона повредили четыре многоквартирных дома и 20 автомобилей, а также привели к разгерметизации газовой трубы. Пострадали два человека: мужчина получил ранения, а его ребенок — острую реакцию на стресс.

Последствия обстрела Киева 26 сентября Фото: ГСЧС

В Одесском районе в результате ракетного удара погибла женщина, повреждены здания и автомобили.

Враг также атаковал Киевскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую и Ивано-Франковскую области, но, к счастью, в этих регионах обошлось без пострадавших.

Кроме того, Ивано-Франковск был частично обесточен из-за ночного обстрела ВС РФ. По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в результате атаки ударных БПЛА зафиксированы повреждения электросетей. Из-за этого отключена центральная часть Ивано-Франковска: улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и часть прилегающих.

Тушение пожара в Ивано-Франковской области Фото: ГСЧС

Напомним, атака на Киев длилась более 5 часов. Сообщалось о пострадавшем ребенке.