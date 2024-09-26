ЗС РФ масовано атакували Україну "шахедами" і ракетами: є жертви й постраждалі

За даними командування, ворог запустив 78 ударних дронів і чотири ракети. У Запорізькій області поранено 8 осіб, в Одеському районі несумісні з життям травми отримала жінка. Також через масовану атаку ЗС РФ в Івано-Франківську був частковий блекаут.

Related video

У ніч на 26 вересня 2024 року українські захисники відбили масштабну атаку Збройних сил Росії, яка була здійснена за допомогою ударних безпілотників і керованих ракет. Про це повідомляють у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака БПЛА і ракетами 26 вересня

Згідно з повідомленням командування, російські війська випустили по Україні 78 ударних БПЛА типу Shahed з територій Приморсько-Ахтарська, Орла і Курська, а також атакували Одеську область чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Сумську область обстріляли двома ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області.

Результати роботи ППО 26 вересня

Українська протиповітряна оборона, до якої було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ, ефективно відбила атаку. У результаті було збито всі чотири керовані ракети і 66 ударних дронів. Вісім ворожих безпілотників були локаційно втрачені в декількох регіонах, а один повернувся в Росію. Ще один залишився в повітряному просторі України, його знищення триває.

Результати роботи ППО в ніч на 26 вересня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона діяла в різних регіонах України, включно з Дніпропетровською, Київською, Харківською, Одеською та іншими областями.

Інформація про постраждалих на цей момент відсутня.

Обстріл Києва 26 вересня

Згідно з даними начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, Повітряні сили зафіксували, що в бік Києва було спрямовано понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бої в повітряному просторі столиці та на її підступах тривали протягом п'яти годин. За попередніми даними, було знищено близько десятка російських дронів.

Звіт КМВА щодо обстрілу 26 серпня

У Печерському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили житловий будинок, спричинивши розгерметизацію газової труби та загоряння. Усі аварійні служби оперативно прибули на місце події. За попередніми даними, постраждалих немає.

За оновленою інформацією на 6:45, КМВА повідомила про додаткові пошкодження: було пошкоджено близько 20 автомобілів, а також уламки дронів упали на територію дитячого садка. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Вибухи в Одесі 26 вересня

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, унаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.

Результати обстрілу Одеської області 26 серпня

Крім того, було пошкоджено будівлі та автомобілі, а також виникло загоряння сухої трави, яке рятувальники оперативно загасили.

Також під ранок росіяни запустили дрони по Одеській області. Обійшлося без загиблих і постраждалих, значних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Результати обстрілу України 26 вересня за регіонами

Згідно з повідомленням глави МВС Ігоря Клименка, минулої ночі Росія знову завдала ударів по території України, серед постраждалих — діти.

Так, у Запоріжжі внаслідок авіаударів поранено щонайменше 8 осіб, включно з дитиною. Було зруйновано та пошкоджено 12 будівель, зокрема один багатоквартирний будинок. Рятувальники ДСНС провели пошуково-рятувальні роботи та евакуювали 18 осіб.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 26 вересня Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 вересня Фото: ДСНС

Херсонщина зазнала двох авіаударів. Двоє людей постраждали, їх вдалося витягти з-під завалів завдяки діям рятувальників.

Наслідки обстрілу Херсонської області 26 вересня Фото: ДСНС

Уранці в Києві уламки збитого дрона пошкодили чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, а також призвели до розгерметизації газової труби. Постраждали двоє людей: чоловік отримав поранення, а його дитина — гостру реакцію на стрес.

Наслідки обстрілу Києва 26 вересня Фото: ДСНС

В Одеському районі внаслідок ракетного удару загинула жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Ворог також атакував Київську, Донецьку, Харківську, Сумську та Івано-Франківську області, але, на щастя, у цих регіонах обійшлося без постраждалих.

Крім того, Івано-Франківськ був частково знеструмлений через нічний обстріл ЗС РФ. За даними "Прикарпаттяобленерго", внаслідок атаки ударних БПЛА зафіксовано пошкодження електромереж. Через це відключено центральну частину Івано-Франківська: вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частину прилеглих.

Гасіння пожежі в Івано-Франківській області Фото: ДСНС

Нагадаємо, атака на Київ тривала понад 5 годин. Повідомлялося про постраждалу дитину.