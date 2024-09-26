Ночной обстрел Киева: атака "Шахедов" длилась более пяти часов, пострадал ребенок (фото)

Ребенка с многочисленными резаными ранами госпитализировали. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание, разгерметизация газовой трубы. Также повреждены до 20 частных автомобилей.

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Ночью 26 сентября войска РФ атаковали беспилотниками "Шахед" столицу. В Киеве и области работала ПВО. Не обошлось без последствий. Об этом сообщают в КГВА.

По сообщению КГВА, в результате атаки произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного дома в Печерском районе.

Спасатели ликвидируют возгорание на Печерске Фото: КГВА

Сергей Попко, председатель КГГА, сообщил, что информация о последствиях уточняется. Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его госпитализировали с многочисленными резаными ранами госпитализировали.

Также в жилом доме разгерметизировалась газовая труба, было повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

Поврежденное в результате ночной атаки авто Фото: ГСЧС

В ГСЧС Киева сообщили, что возгорание уже ликвидировано. На фото видно, что труба идет по внешней стене и источник возгорания был ликвидирован.

Возгорание на Печерске в результате атаки россиян Фото: ГСЧС

Сергей Попко, председатель КГВА, отметил, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов.

"Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов... точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы", — написал Попко и напомнил, что во время воздушных атак РФ надо соблюдать правила безопасности и пользоваться укрытиями.

Напомним, США планируют предоставить Украине оружие американского производства на рекордные 8 миллиардов долларов. Это должна быть одна из крупнейших военных пособий, которую Украина получила от Соединенных штатов за время войны с Россией. Но это оружие прибудет в Украину не мгновенно.