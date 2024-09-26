Нічний обстріл Києва: атака "Шахедів" тривала понад п'ять годин, постраждала дитина (фото)

Дитину з численними різаними ранами госпіталізували. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння, розгерметизація газової труби. Також пошкоджено до 20 приватних автівок.

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Вночі 26 вересня війська РФ атакували безпілотниками "Шахед" столицю. У Києві та області працювала ПВО. Не обійшлось без наслідків. Про це повідомляють у КМВА.

За повідомленням КМВА, унаслідок атаки сталось займання на першому поверсі п’ятиповерхового будинку у Печерському районі.

Рятувальники ліквідовують загоряння на Печерську Фото: КМВА

Сергій Попко, голова КМВА, повідомив, що інформація щодо наслідків уточнюється. Попередньо, є постраждала дитина. Її госпіталізували із численними різаними ранами госпіталізували.

Також у житловому будинку розгерметизувалась газова труба, було пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

Пошкоджене внаслідок нічної атаки авто Фото: ДСНС

У ДСНС Києва повідомили, що загоряння вже ліквідовано. На фото видно, що труба йде по зовнішній стіні і джерело загоряння було ліквідовано.

Загоряння на Печерську внаслідок атаки росіян Фото: ДСНС

Сергій Попко, голова КМВА, зауважив, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

"Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів… точну кількість та тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили", — написав Попко та нагадав, що під час повітряних атак РФ треба дотримуватись правил безпеки та користуватись укриттями.

Нагадаємо, США планують надати Україні зброю американського виробництва на рекордні 8 мільярдів доларів. Це має бути одна з найбільших військових допомог, яку Україна отримала від Сполучених штатів за час війни з Росією. Але ця зброя прибуде до України не миттєво.