ЗС РФ атакували Київ: у столиці лунали серії вибухів, сталася газова НП
Внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося загоряння житлової забудови та розгерметизація газової труби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань не уточнювалась.
Російські окупанти в ніч проти 26 вересня атакували Київ ударними дронами-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога в столиці та області триває вже кілька годин. Про це повідомляють в Київській міській військовій адміністрації.
Так, о 1:14 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом з півночі ударних БпЛА. У області була оголошена повітряна тривога. Згодом надійшло повідомлення, що ворожі БпЛА зафіксували над містом.
В КМВА щонайменше тричі від 2-ї до 6-ї години ранку повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони. Місцеві жителі чули серію вибухів.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі столиці працювали сили ППО і закликав киян та гостей столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Згодом він проінформував, що екстрені служби отримали виклик з Печерського району Києва
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце", — написав Кличко.
В КМВА додали, що попередньо, внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби.
"До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", — йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Києві ще триває.
Нагадаємо, що пізно ввечері 25 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Про пуски КАБів на місто повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Згодом стало відомо, що поранення отримали 7 людей.