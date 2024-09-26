ЗС РФ атакували Київ: у столиці лунали серії вибухів, сталася газова НП

Внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося загоряння житлової забудови та розгерметизація газової труби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань не уточнювалась.

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Російські окупанти в ніч проти 26 вересня атакували Київ ударними дронами-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога в столиці та області триває вже кілька годин. Про це повідомляють в Київській міській військовій адміністрації.

Так, о 1:14 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом з півночі ударних БпЛА. У області була оголошена повітряна тривога. Згодом надійшло повідомлення, що ворожі БпЛА зафіксували над містом.

В КМВА щонайменше тричі від 2-ї до 6-ї години ранку повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони. Місцеві жителі чули серію вибухів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі столиці працювали сили ППО і закликав киян та гостей столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом він проінформував, що екстрені служби отримали виклик з Печерського району Києва

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце", — написав Кличко.

В КМВА додали, що попередньо, внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби.

"До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Києві ще триває.

Нагадаємо, що пізно ввечері 25 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Про пуски КАБів на місто повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Згодом стало відомо, що поранення отримали 7 людей.