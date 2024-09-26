Росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами, — голова ОВА Федоров

Про пуски КАБів на Запоріжжя повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок російської атаки наразі відсутня.

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Пізно ввечері 25 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

"Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області", — написав Федоров о 22:54.

Вже через хвилину у Запоріжжі пролунав перший вибух.

Про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжя також повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Після 23:00 очільник Запорізької ОВА повідомив про повторні вибухи у місті.

Наразі інформація про руйнування чи постраждалих внаслідок російської атаки відсутня.

Нагадаємо, надвечір 24 вересня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, внаслідок чого були зруйновані приватні будинки.

23 вересня РФ вдарила по житловій забудові у Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула.