ЗС РФ вперше атакували Запоріжжя КАБом: зросла кількість поранених, серед них підліток (фото, відео)

У неділю ввечері Повітряні сили попереджали про пуск керованої авіабомби по місту. Протягом години російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжю та району.

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У Запоріжжі 13 людей дістали поранення через авіаудари Російської Федерації по місту. Серед поранених 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 23 вересня.

Росіяни атакували Запоріжжя у неділю ввечері. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

"У період із 22:19 до 23:04 окупаційна армія РФ завдала 6 ударів (попередньо — КАБами) по території обласного центру та району", — повідомили в поліції Запорізької області.

Станом на 07:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, п'яти транспортних засобів.

Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю Фото: Національна поліція Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю Фото: ДСНС

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв. м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир, уточнили в ДСНС.

Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю Фото: ДСНС Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю Фото: ДСНС

Загалом на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

О 22:37 Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск КАБ по місту.

Ця атака могла стати першим застосуванням КАБів по Запоріжжю. За даними Telegram-каналу monitor, російська армія застосувала керовану авіаційну бомбу — ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції.

"За останніми даними нові УМПК дозволяють збільшити дальність пуску до близько 80 км", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня ЗС РФ атакували Кривий Ріг. Троє людей загинуло, зокрема 12-річний хлопчик.

По Дніпропетровській області росіяни вдарили чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області, ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 випустили із повітряного простору ТОТ Запорізької області.