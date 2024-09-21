Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу: є загиблі, деталі

За словами Олександра Вілкула, ракета влучила в житловий сектор міста. Під завалами ще можуть перебувати люди.

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У ніч на 21 вересня російські окупанти завдали удару ракетою по Кривому Рогу. Загинули люди, є поранені. Про подію написав у себе в Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, 2 людини загинули, а 3 дістали поранення. Крім того, під завалами також можуть бути ще люди.

"Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, зокрема діти. Можуть бути ще люди під завалами. Задіяні всі рятувальні, комунальні та медичні служби", — зазначив він.

Пізніше Вілкул повідомив, що ще одна жінка померла в машині швидкої допомоги.

"На жаль, загиблих уже 3. Літня жінка померла у швидкій", — написав він.

Удар по Кривому Рогу Фото: Скриншот

Зазначимо, що про політ балістичної ракети росіян у бік Кривого Рогу попереджали Повітряні сили ЗСУ ще о 03:00 ночі, а потім знову через півгодини.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одеси. Так, росіяни вдарили по обласному центру "Іскандером" із Криму. Офіційної інформації про жертви та руйнування поки що немає.

Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по центру Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Пізніше Терехов заявив, що серед постраждалих є підліток 17 років, а також двоє дітей (10 і 12 років). Одну людину госпіталізовано.