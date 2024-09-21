Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу: есть погибшие, детали

По словам Александра Вилкула, ракета попала в жилищный сектор города. Под завалами еще могут находиться люди.

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В ночь на 21 сентября российские оккупанты нанесли удар ракетой по Кривому Рогу. Погибли люди, есть раненые. О произошедшем написал у себя в Telegram глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, 2 человека погибли, а 3 получили ранения. Кроме того, под завалами также могут быть еще люди.

"Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилищному сектору города. По меньшей мере, 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут быть еще люди под завалами. Задействованы все спасательные, коммунальные и медицинские службы", — отметил он.

Позже Вилкул сообщил, что еще одна женщина умерла в машине скорой помощи.

"К сожалению, погибших уже 3. Пожилая женщина умерла в скорой", — написал он.

Удар по Кривому Рогу Фото: Скриншот

Отметим, что о полете баллистической ракеты россиян в сторону Кривого Рога предупреждали Воздушные силы ВСУ еще в 03:00 ночи, а затем снова через полчаса.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы. Так, россияне ударили по областному центру "Искандером" из Крыма. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Также напомним, что российские оккупанты ударили по центру Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Позже Терехов заявил, что среди пострадавших есть подросток 17 лет, а также двое детей (10 и 12 лет). Один человек госпитализирован.