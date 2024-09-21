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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Среди пострадавших дети: ВС РФ ударили по центру Харькова авиабомбой, подробности

ГСЧС, Харьков, фото
Фото: ГСЧС | ГСЧС в Харькове, иллюстративное фото

Мэр Харькова Игорь Терехов, известно о 7 пострадавших, среди которых есть подросток 17 лет, а также двое детей (10 и 12 лет). Один человек госпитализирован.

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Вечером 20 сентября российские оккупанты ударили по центру Харькова. Об этом в 22:52 у себя в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ВС РФ попали управляемой авиабомбой в проезжую часть, из-за чего загорелся автомобиль.

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"Повреждены киоски, остекление построек больницы, гостиница, возле которой уже было раньше вражеское попадание", — написал он.

Синегубов отметил, что всего по городу зафиксировали три удара.

Позже глава ОВА заявил, что медицинское учреждение, недалеко от которого был прилет, функционирует. Значительные повреждения помещений также не зафиксированы, в одном из корпусов повреждено остекление окон.

Затем Синегубов отметил, что на известно о 6 пострадавших. Среди них двое детей (10 и 12 лет) с острой реакцией на стресс.

"Четверо пациентов больницы, возле которой произошло враждебное попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения", — заявил Синегубов.

Синегубов, Харьков, обстрел, фото Fullscreen

При этом, как в 22:43 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, известно о 7 пострадавших, среди которых есть подросток 17 лет. Один человек госпитализирован.

Терехов, Харьков, обстрел, фото Fullscreen

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы. Так, россияне ударили по областному центру "Искандером" из Крыма. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет.