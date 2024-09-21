Среди пострадавших дети: ВС РФ ударили по центру Харькова авиабомбой, подробности
Мэр Харькова Игорь Терехов, известно о 7 пострадавших, среди которых есть подросток 17 лет, а также двое детей (10 и 12 лет). Один человек госпитализирован.
Вечером 20 сентября российские оккупанты ударили по центру Харькова. Об этом в 22:52 у себя в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ВС РФ попали управляемой авиабомбой в проезжую часть, из-за чего загорелся автомобиль.Важно
"Повреждены киоски, остекление построек больницы, гостиница, возле которой уже было раньше вражеское попадание", — написал он.
Синегубов отметил, что всего по городу зафиксировали три удара.
Позже глава ОВА заявил, что медицинское учреждение, недалеко от которого был прилет, функционирует. Значительные повреждения помещений также не зафиксированы, в одном из корпусов повреждено остекление окон.
Затем Синегубов отметил, что на известно о 6 пострадавших. Среди них двое детей (10 и 12 лет) с острой реакцией на стресс.
"Четверо пациентов больницы, возле которой произошло враждебное попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения", — заявил Синегубов.
При этом, как в 22:43 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, известно о 7 пострадавших, среди которых есть подросток 17 лет. Один человек госпитализирован.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы. Так, россияне ударили по областному центру "Искандером" из Крыма. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет.