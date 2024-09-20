ВС РФ хотят осуществлять круглосуточные обстрелы Украины: подробности

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, постоянные полеты "Шахедов" над территорией Украины являются элементом вражеской разведки. Кремль, увеличивая объемы производства ударных БПЛА, преследует важную цель.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины с помощью различного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе. Противник пытается сделать так, чтобы воздушные тревоги стали обыденностью для украинцев. Об этом написал начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, постоянные залеты "Шахедов" являются элементом разведки и этот вид вооружения остается для противника ударным оружием на ближние дистанции.

"Что касается дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", — заявил Коваленко.

Отдельно начальник ЦПД добавил, что в "эту игру" можно играть вдвоем. В отличии от украинской, российская система противовоздушной обороны имеет точечный характер и не способна прикрыть всю страну от дронов.

"А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца", — подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что ВС РФ массированно ударили по Украине дронами и ракетами. Один из "Шахедов" пролетел возле Хмельницкой АЭС. По данным Воздушных сил, ВС РФ запустили 4 разных ракеты и 70 дронов-камикадзе. Большую часть из них удалось перехватить. Противовоздушная оборона работала в 13 регионах.

19 сентября сообщалось, что в сети появились новые спутниковые снимки последствий ударов по складу БК в Торопце. На складах хранились ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN23, ракеты к РСЗО "Град", а также управляемые авиационные бомбы. После попадания они детонировали несколько часов.