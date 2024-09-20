ВС РФ массированно ударили по Украине: один из "Шахедов" пролетел возле Хмельницкой АЭС

По данным Воздушных сил, ВС РФ запустили 4 разных ракеты и 70 дронов-камикадзе. Большую часть из них удалось перехватить. Противовоздушная оборона работала в 13 регионах.

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Российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали мирные города Украины десятками БПЛА иранского происхождения Shahed-136, а также ракетами. Большую часть удалось перехватить. Деталями поделились в Воздушных силах ВСУ.

Ракеты. ВС РФ запустили по Донецкой области 3 ракеты неустановленного типа, а также управляемую авиационную ракету Х-59 по Днепропетровской области из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Дроны-камикадзе. Всего над небом Украины в ночь с 19 на 20 сентября зафиксировали 70 ударных "шахедов", которые противник запустил из Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска.

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала)", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в 13 регионах: в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Обстрел 20 сентября: сводка по регионам

Днепропетровская область. Начальник областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что в небе удалось уничтожить одну ракету и дрон-камикадзе.

В Киевской ОВА написали ночью, что в воздушном пространстве над регионом зафиксировали беспилотники и силы ПВО начали работу по нему. Сколько в результате объектов удалось перехватить — неизвестно.

Черкасская область. Глава ОВА Игорь Табурец написал, что практически всю ночь региону угрожала опасность из воздуха и по предварительным данным противовоздушной обороне удалось перехватить 13 беспилотников. Люди не пострадали.

"В двух случаях из-за падения обломков возгоралась лесная подстилка. На данный момент пожары ликвидированы. Спасибо нашим ВСУ за новый день!" — говорится в сообщении.

В Кировоградской области защитники неба также эффективно отработали и обошлось без последствий, написал начальник ОВА Андрей Райкович.

Ивано-Франковская область. Глава областной военной администрации Светлана Онищук написала, что на Прикарпатье работали силы противовоздушной обороны, но обошлось без пострадавших.

Во Львовской области зафиксирован один беспилотник и его удалось уничтожить, сообщил глава ОВА. В результате не обошлось без последствий, но никто не пострадал.

"В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники. Повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна", — написал Максим Козицкий.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что во время атаки беспилотник пролетел поблизости местной АЭС, что является очередным актом ядерного шантажа со стороны ВС РФ.

"Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС — очередное подтверждение. Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы мы могли защитить не только себя, но и весь континент от российского террора", — заявил Сергей Тюрин.

В Николаевской области удалось ночью уничтожить 6 "шахедов". О последствиях в ОВА не сообщали.

Власти остальных регионов никак не прокомментировали ночную атаку ВС РФ на момент публикации материала.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что ВС РФ снова атаковали Украину при помощи различного вооружения. Больше всего ночью досталось Харькову, который захватчики обстреляли зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и авиабомбами. Известно о повреждении инфраструктуры, а информация о пострадавших не поступала.