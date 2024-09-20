ЗС РФ масовано вдарили по Україні: один із "Шахедів" пролетів біля Хмельницької АЕС

За даними Повітряних сил, ЗС РФ запустили 4 різні ракети і 70 дронів-камікадзе. Більшу частину з них вдалося перехопити. Протиповітряна оборона працювала в 13 регіонах.

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Російські окупанти в ніч на 20 вересня атакували мирні міста України десятками БПЛА іранського походження Shahed-136, а також ракетами. Більшу частину вдалося перехопити. Деталями поділилися в Повітряних силах ЗСУ.

Ракети. ЗС РФ запустили по Донецькій області 3 ракети невстановленого типу, а також керовану авіаційну ракету Х-59 по Дніпропетровській області з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

Дрони-камікадзе. Загалом над небом України в ніч із 19 на 20 вересня зафіксували 70 ударних "шахедів", які противник запустив із Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

"До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Унаслідок активної протидії Сил оборони дев'ять ворожих безпілотників локально втрачено в кількох регіонах України (інформація про потерпілих або руйнування не надходила)", — ідеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала в 13 регіонах: у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Обстріл 20 вересня: зведення по регіонах

Дніпропетровська область. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що в небі вдалося знищити одну ракету і дрон-камікадзе.

У Київській ОВА написали вночі, що в повітряному просторі над регіоном зафіксували безпілотники, і сили ППО розпочали роботу по ньому. Скільки в результаті об'єктів вдалося перехопити — невідомо.

Черкаська область. Голова ОВА Ігор Табурець написав, що практично всю ніч регіону загрожувала небезпека з повітря і за попередніми даними протиповітряній обороні вдалося перехопити 13 безпілотників. Люди не постраждали.

"У двох випадках через падіння уламків загорялася лісова підстилка. На цей момент пожежі ліквідовано. Дякуємо нашим ЗСУ за новий день!" — йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській області захисники неба також ефективно відпрацювали і обійшлося без наслідків, написав начальник ОВА Андрій Райкович.

Івано-Франківська область. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук написала, що на Прикарпатті працювали сили протиповітряної оборони, але обійшлося без постраждалих.

У Львівській області зафіксовано один безпілотник і його вдалося знищити, повідомив голова ОВА. У результаті не обійшлося без наслідків, але ніхто не постраждав.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному із сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили пожежники. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки. Пошкоджено три автівки (1 вантажну та 2 легкові), у житлових будинках неподалік вибито вікна", — написав Максим Козицький.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що під час атаки безпілотник пролетів поблизу місцевої АЕС, що є черговим актом ядерного шантажу з боку ЗС РФ.

"Росія продовжує ядерний шантаж, спрямовуючи ракети і дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент із "Шахедом" біля ХАЕС — чергове підтвердження. Саме тому Президент України Володимир Зеленський, усі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів надати Україні сучасні системи ППО, щоб ми могли захистити не лише себе, а й увесь континент від російського терору", — заявив Сергій Тюрін.

У Миколаївській області вдалося вночі знищити 6 "шахедів". Про наслідки в ОВА не повідомляли.

Влада інших регіонів ніяк не прокоментувала нічну атаку ЗС РФ на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що ЗС РФ знову атакували Україну за допомогою різного озброєння. Найбільше вночі дісталося Харкову, який загарбники обстріляли зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і авіабомбами. Відомо про пошкодження інфраструктури, а інформація про постраждалих не надходила.