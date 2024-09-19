Воронки до сотни метров: появились новые спутниковые снимки последствий ударов по складу БК в Торопце

На складах хранились ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN23, ракеты к РСЗО "Град", а также управляемые авиационные бомбы. После попадания они детонировали несколько часов.

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В результате атаки на склад РФ с БК в Тульской области появились огромные воронки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовало издание "Радио. Свобода".

На снимках со спутника Planet Labs видны последствия пожара, который возник после попаданий, которые произошли в ночь на 18 сентября. Он длился несколько часов. Также на фотографиях видны воронки, которые образовались после взрывов и детонирования снарядов, которые РФ хранила на складе. Их диаметр достигает от 50 до 90 метров.

"Это — результат атаки украинских беспилотников на склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Он расположен на территории воинской части №11777 в городе Торопец Тверской области", — пишет издание.

Напомним, что в ночь на 18 сентября произошла массированная атака на склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец, что в Тверской области Российской Федерации. Атаку осуществили дроны СБУ, ГУР и ССО. На складах хранились ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN23, ракеты к РСЗО "Град", а также управляемые авиационные бомбы (КАБы).

Эксперты портала Defense Express предполагают, что в атаке на склад в Торопце могли быть задействованы новые украинские реактивные дроны "Паляница".