Вирви до сотні метрів: з'явилися нові супутникові знімки наслідків ударів по складу БК в Торопці

На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби. Після влучання вони детонували кілька годин.

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Внаслідок атаки на склад РФ з БК в Тульській області з'явилися величезні вирви. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднило видання "Радіо. Свобода".

На знімках з супутника Planet Labs видно наслідки пожежі, яка виникла після влучань, які сталися у ніч проти 18 вересня. Вона тривала кілька годин. Також на світлинах видно вирви, які утворилися після вибухів і детонування снарядів, які РФ зберігала на складі. Їхній діаметр сягає від 50 до 90 метрів.

"Це – результат атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Він розташований на території військової частини №11777 у місті Торопець Тверської області", — пише видання.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 вересня сталася масована атака на склад з боєприпасами та ракетами у місті Торопець, що у Тверській області Російської Федерації. Атаку здійснили дрони СБУ, ГУР та ССО. На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби (КАБи).

Експерти порталу Defense Express припускають, що в атаці на склад у Торопці могли бути задіяні нові українські реактивні дрони "Паляниця".