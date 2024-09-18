По російських складах у Торопці міг вдарити дрон "Паляниця", — Defense Express

За словами експертів, на відео з місця удару по складах у Тверській області можна розчути звук реактивного двигуна.

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Уночі 18 вересня Сили оборони України вдарили по складах боєприпасів у Тверській області Російської Федерації поблизу міста Торопець, що призвело до потужної детонації. Не виключено, що в атаці могли бути задіяні нові українські реактивні дрони "Паляниця", вважають експерти порталу Defense Express.

Детонація боєприпасів у Тверській області

У виданні звернули увагу на відео палаючих складів, зазначивши, що на одному з них чути звук реактивного двигуна. Пізніше стало відомо, що об'єкт уразили за допомогою дронів у межах спецоперації СБУ, ГУР і ССО.

"З огляду на те, що атакували дронами, можна обережно припустити, що в ній також брали участь і нові українські реактивні дрони під назвою "Паляниця", — йдеться у статті.

Як зазначають експерти порталу, вперше про реактивний дрон "Паляниця" оголосив президент Володимир Зеленський у День Незалежності України. Тоді ж стало відомо про перше застосування безпілотника для удару по об'єкту ЗС РФ на тимчасово окупованій території України.

Згідно з офіційними даними, дальність реактивного дрона "Паляниця" становить від 600 кілометрів. Відповідно, цей апарат, теоретично, міг уразити ціль у районі російського міста Торопець.

Радіус дії дрона "Паляниця" Фото: Missilemap by Alex Wellerstein

Що відомо про удар по складах у Тверській області

Сили оборони України вночі 18 вересня провели вдалий наліт дронів по цілях у РФ, у межах якого вдалося уразити великий склад боєприпасів — 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у Тверській області.

Джерела Фокусу у спецслужбах повідомили, що дрони СБУ і Сил оборони ліквідували в Торопці склад з "Іскандерами", "Точками-У", КАБами та артилерійськими боєприпасами. За даними ГУР, також знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗВ "Град", систем С-300. В ударі було залучено понад сотню ударних БПЛА.

Детонація боєприпасів у Тверській області

Моніторингові сервіси виявили слабкий землетрус у Торопці після атаки на склад боєприпасів. Так, за даними Volcanodiscovery, о 03:56 ранку за московським часом зафіксовано магнітуду 2,8 бала. Далі було ще сім слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8.

Крім того, вибухи на військовому об'єкті РФ біля міста Торопець помітили відеокамери, встановлені на супутниках. Стовп диму від детонації снарядів і ракет, які зберігалися на російських складах, було зафіксовано з висоти щонайменше 400 кілометрів.