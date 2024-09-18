По российским складам в Торопце мог ударить дрон "Паляниця", — Defense Express

По словам экспертов, на видео с места удара по складам в Тверской области можно расслышать звук реактивного двигателя.

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Ночью 18 сентября Силы обороны Украины ударили по складам боеприпасов в Тверской области Российской Федерации вблизи города Торопец, что привело к мощной детонации. Не исключено, что в атаке могли быть задействованы новые украинские реактивные дроны "Паляниця", считают эксперты портала Defense Express.

Детонация боеприпасов в Тверской области

В издании обратили внимание на видео горящих складов, отметив, что на одном из них слышно звук реактивного двигателя. Позже стало известно, что объект был поражен с помощью дронов в рамках спецоперации СБУ, ГУР и ССО.

"Учитывая, что атаковали дронами, можно осторожно предположить, что в ней также принимали участие и новые украинские реактивные дроны под названием "Паляниця", — говорится в статье.

Как отмечают эксперты портала, впервые о реактивном дроне "Паляниця" объявил президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины. Тогда же стало известно о первом применении беспилотника для удара по объекту ВС РФ на временно оккупированной территории Украины.

Согласно официальным данным, дальность реактивного дрона "Паляниця" составляет от 600 километров. Соответственно, данный аппарат, теоретически, мог поразить цель в районе российского города Торопец.

Радиус действия дрона "Паляниця" Фото: Missilemap by Alex Wellerstein

Что известно об ударе по складам в Тверской области

Силы обороны Украины ночью 18 сентября провели удачный налет дронов по целям в РФ, в рамках которого удалось поразить большой склад боеприпасов — 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в Тверской области.

Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что дроны СБУ и Сил обороны ликвидировали в Торопце склад с "Искандерами", "Точками-У", КАБами и артиллерийскими боеприпасами. По данным ГУР, также уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", системам С-300. В ударе были задействованы более сотни ударных БПЛА.

Детонация боеприпасов в Тверской области

Мониторинговые сервисы выявили слабое землетрясение в Торопце после атаки на склад боеприпасов. Так, по данным Volcanodiscovery, в 03:56 утра по московскому времени зафиксирована магнитуда 2,8 балла. Далее последовало еще семь слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8.

Кроме того, взрывы на военном объекте РФ возле города Торопец заметили видеокамеры, установленные на спутниках. Столб дыма от детонации снарядов и ракет, которые хранились на российских складах, был зафиксирован с высоты минимум 400 километров.