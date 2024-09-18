В Торопце уничтожен "самый мощный" склад боеприпасов. Какие ракеты потеряла армия РФ

Ракетный арсенал в Торопце, отвечающий "самым высоким мировым стандартам и защищенный от ядерного взрыва", не выдержал прилет дронов. Запасы северокорейских ракет, "Искандеры", КАБы и артиллерийские снаряды в одно мгновение "взлетели на воздух". Фокус разбирался в уникальной операции Сил обороны Украины и как удачная атака повлияет на ход войны.

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Силы обороны Украины ночью 18 сентября провели удачный налет дронов по целям в России. Удалось поразить большой склад боеприпасов — 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Торопец Тверской области.

Примерная площадь склада — 7,76 квадратных километров, в нем могли хранить около 30 тысяч тонн различных боеприпасов. Без преувеличения, это самый большой арсенал боеприпасов, который поразили украинские специалисты за все время полномасштабной войны, отмечают паблики.

Детонация боеприпасов продолжается, в Торопце эвакуируют людей на автобусах в соседний город Западная Двина. Очевидцы публикуют видео масштабного взрыва. Судя по кадрам, взрывной волной выбило окна во многих жилых домах.

Мониторинговые сервисы зафиксировали слабое землетрясение в Торопце после атаки на склад боеприпасов. По данным Volcanodiscovery, в 3.56 утра по московскому времени зафиксирована магнитуда 2,8 баллов. Далее последовало еще семь слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8.

Российские власти не подтверждают уничтожение крупного склада боеприпасов: на территории части якобы работали системы ПВО, а пожарные боролись с огнем, заявили в правительстве региона.

Минобороны России заявило об уничтожении 54 украинских беспилотникков: половину сбили над Курской областью, а остальные — над Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями. Военные чиновники ни слова не упомянули об атаке на Тверскую область.

Примечательно, что арестованный за коррупцию замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в 2018 году описывал ракетный арсенал в Торопце как отвечающий "самым высоким мировым стандартам". Построенный в 2015 году за 3,6 миллиарда рублей арсенал защищен от ракетных ударов и выдержит даже поражение от ядерного взрыва.

"Если хранить нынешние арсеналы с тем, что было раньше — на открытых площадках и в деревянных хранилищах, и сегодня — в бетонных хранилищах, разница будет примерно такой: то ли ходить в бронежилете, защищающем от поражения пулями и осколками, то ли ходить без бронежилета", — заявлял Булгаков.

Торопец расположен на западе Тверской области, от него до украинской границы — примерно 500 километров.

Торопец расположен на расстоянии примерно 500 километров от границы с Украиной

Ракеты для "Искандов", "Точки-У" и КАБы: что было на складе в Торопце?

Дроны СБУ и Сил обороны ликвидировали в Торопце склад с "Искандерами", "Точками-У", КАБами и артиллерийскими боеприпасами. БПЛА в прямом смысле стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, говорят источники Фокуса в спецслужбах.

"После прилетов украинских дронов началась очень мощная детонация. Местные в пабликах спрашивали, не ядерная ли это бомба к ним прилетела. Сейчас "хлопок" пылает на участке шириной 6 километров. Работаем дальше, чтобы организовать подобную картину на других военных объектах РФ", — рассказывают собеседники.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о поражении арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", системам С-300 и "Искандер".

Ракетный арсенал поразили дроны-камикадзе украинского производства, в атаке задействовали более сотни ударных БПЛА. На территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта.

"Под нашим прицелом каждый шаг оккупанта, каждый вражеский арсенал, в том числе самые новые, "суперзащищенные". Российские военные цели будут и дальше системно уничтожаться, что позволит уберечь украинскую инфраструктуру и гражданское население", — объяснили Фокусу источники в военной разведке.

В России 13 крупных складов с боеприпасами: запасы уменьшаются

Цифра в 30 тысяч тонн боеприпасов на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области на первый взгляд выглядит абстрактно. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил потери россиян в боекомплектах на примере 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм минах.

Если говорить о 122-мм реактивных снарядах, это более 460 тысяч выстрелов. С учетом частоты применения РСЗО в зоне боев это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности. В случае с минами, цифра еще больше — до 10 миллионов выстрелов или запас на более чем полтора года.

"Масштабы потерь даже в смешанном типе боекомплекта можете себе представить. Потушить все это детонирующее нон-стоп будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами: пока не сгорит дотла, будут наблюдать издалека за разлетом боекомплекта", — считает эксперт.

Отметим, что 7 сентября 2024 года дроны СБУ поразили склад боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области России, где были также северокорейские ракеты. По словам полковника запаса, экс-спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева у российских военных имеется 13 крупных складов с боеприпасами, как в Тороповце.

"Почему эти склады сносят только на третий год большой войны — загадка. Хотя лучше поздно, чем никогда. Озвученная цифра в 30 000 тонн — астрономическая. Все это превратилось в пепел и уже не прилетит на головы военных и гражданских", — поясняет он Фокусу.

Селезнев убежден, что украинские разведчики обладают подробной информацией о других российских складах и номенклатурой снарядов. Спрятать столь большие запасы под землю или перевезти в другое место просто так не выйдет: на перевозку 30 000 тонн уйдут годы.

"Конечно, в Москве примут какие-то решения по итогам сегодняшних прилетов, но сроки выполнения — точно не завтра. Враг этой ночью получил серьезную пощечину", — подытожил эксперт.

Фокус уже писал, как превосходство армии РФ в ресурсах позволило оккупантам продвинутся на Торецко-Покровском направлении. Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый описывал разницу в подходах к войне у союзников России и Украины.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее называл самого опасного военного союзника России. Речь идет о Северной Корее и ее арсенале снарядов.