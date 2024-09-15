Не Иран: Буданов назвал самого опасного для Украины военного союзника РФ

Объемы поставок боеприпасов из КНДР являются критическими для Украины. При этом ВПК России сосредоточен на управляемых авиабомб: их производство увеличилось в несколько раз.

Related video

Северная Корея является основным поставщиком боеприпасов для армии России. Страна с большим отрывом лидирует в перечне поставщиков вооружения, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Они поставляют баллистические ракеты, это неприятно для нас. Но это не те объемы, а что касается боеприпасов — это критически для нас. Могу сказать, что с этим пока мы не можем ничего сделать, такая досадная правда", — признал он.

Объемы других стран в Россию поставок несравнимы с КНДР. Разведка отслеживает полный маршрут поставок от погрузки на корабль или поезд до места разгрузки, размещение на центральный склад и отправку на линию боевого соприкосновения, рассказал Буданов.

Советские запасы вооружения в России заканчиваются, а объемы производимых самолетов и бронетехники не смогут иметь решающее значение на поле боя. Однако россияне имеют успехи в производстве средств поражения.

"Они значительно продвинулись в производстве ракет "Искандер". На остальных гораздо меньше сконцентрировано внимание. В конце концов, мы сейчас четко видим массированное использование "Искандеров", — подчеркивает Буданов.

Другая большая проблема — массовое использование врагом управляемых авиабомб. Производство данного оружия в России увеличилось в несколько раз.

Напомним, Северная Корея недавно первый раз показала завод по обогащению урана. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что "испытывает прилив новых сил", когда видит работу предприятия.

Россия получила от Северной Кореи новую партию баллистических ракет в начале сентября. Дальность поражения целей снаряда — около 700 км, внешне ракета похожа на "Искандер".