Экскурсия для Ким Чен Ына: в КНДР впервые показали завод по обогащению урана (фото)

Глава КНДР заявил, что Пхеньян якобы вынужден укреплять стержень своей армии — ядерные войска, ведь противостоит США и их союзникам.

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Северная Корея впервые показала свой завод по обогащению урана. На нем побывал глава КНДР Ким Чен Ын. Снимки были опубликованы на сайте "Центрального телеграфного агентства Кореи".

В ЦТАК отметили, что Ким Чен Ына сопровождал первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Хон Сын Му.

Ким Чен Ын на заводе по обогащению урана Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын на заводе по обогащению урана Фото: ЦТАК

Ким Чен Ын на заводе по обогащению урана Фото: ЦТАК

Сам Ким Чен Ын заявил, что "испытывает прилив новых сил" даже и при виде работы. По его словам, КНДР противостоит США и их союзникам, а потому Пхеньян якобы вынужден укреплять стержень своей армии — ядерные войска.

"Еще раз подчеркиваю, что следует достигать более ускорительного и уверенного сдвига в борьбе за постоянное сохранение и максимальное повышение последовательной готовности ядерных вооруженных сил к реагированию", — заявил Ким Чен Ын.

Он также отметил, что на заводе нужно увеличить количество центрифуг и другого оборудования, чтобы как можно быстрее добиться результатов.

Реакция Южной Кореи и США

Как пишет информационное агентство Reuters, Южная Корея осудила открытие своим северным соседом объекта по обогащению урана. Сеул "никогда не смирится" с наличием у Пхеньяна ядерного оружия, о чем заявили в Министерство объединения Южной Кореи.

Кроме того, как сообщается, отреагировали и в США. Так, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби не стал комментировать сами фотографии, однако отметил, что Вашингтон будет следить за ситуацией.

"Я бы просто сказал, что мы продолжаем следить за развитием событий в Северной Корее, как в плане ее открытых ядерных амбиций, так и в плане ее технологий и программ по созданию баллистических ракет", — заявил Кирби.

Ранее СМИ сообщали, что Россия получила из КНДР новые партии баллистических ракет. Северокорейская ракета, использованная при атаке на Киев в августе, была произведена в 2024 году. В ней нашли "свежие" компоненты, изготовленные западными странами всего год назад.